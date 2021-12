US Salernitana - Inter Mediolan. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

US Salernitana 1919: Fiorillo – Delli Carri, Gyömbér (80. Zortea), Bogdan, Ranieri (71. Jaroszyński) – Gagliolo, Kastanos (61. Schiavone), Obi, L. Coulibaly – Ribéry (C) (71. Gondo) – Simy (61. Djurić).



Rezerwowi: Belec, Guerrieri – Di Tacchio, Djurić, Gondo, Jaroszyński, Kišrída, Schiavone, Zortea.



Inter Mediolan: Handanovič (C) – D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni (56. Dimarco) – Dumfries, Barella (56. Arturo Vidal), Brozović (71. Gagliardini), Çalhanoğlu, Perišić (78. Kolarov) – Alexis Sanchez (56. Lautaro Martínez), Džeko.



Rezerwowi: I. Radu – Dimarco, Gagliardini, Kolarov, Lautaro Martínez, Ranocchia, Satriano, Sensi, Škriniar, Vecino, Arturo Vidal, Zanotti.