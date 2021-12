Lazio 3-1 Sampdoria. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

5 grudnia na Stadio Comunale Luigi Ferraris w Genui odbyło się spotkanie 16. kolejki włoskiej Serie A pomiędzy drużynami Sampdorii i Lazio Rzym. Pojedynek zakończył się zwycięstwem Lazio Rzym 3-1.



Na pierwszą bramkę meczu nie trzeba było długo czekać. Fani jeszcze dobrze nie rozsiedli się na trybunach, a już padł pierwszy gol w tym spotkaniu. W siódmej minucie Sergej Milinković-Savić dał prowadzenie swojej drużynie. Bramka padła po podaniu Mattii Zaccagniego.



W 14. minucie żółtą kartkę dostał Antonio Candreva z zespołu gospodarzy.



Drużyna Sampdorii ruszyła do ataku, żeby jak najszybciej odrobić stratę. Sytuację wykorzystał zespół gości, zdobywając kolejną bramkę. W 17. minucie wynik na 0-2 podwyższył Ciro Immobile. Zawodnik ten strzela jak na zawołanie. To już jego dwunaste trafienie w sezonie. Przy strzeleniu gola ponownie asystę zaliczył Mattia Zaccagni.



Szczęście uśmiechnęło się do piłkarzy Lazio Rzym w 37. minucie spotkania, gdy Ciro Immobile strzelił trzeciego gola. Do wypracowania sytuacji bramkowej przyczynił się Sergej Milinković-Savić.



Sędzia pokazał żółte kartki zawodnikom Sampdoria: Bartoszowi Bereszyńskiemu w 38. i Fabiowi Quagliarelli w 39. minucie.



Na drugą połowę drużyna Sampdorii wyszła w zmienionym składzie, za Valeria Verre'a, Fabia Quagliarellę weszli Adrien Silva, Francesco Caputo. Na murawie, jak to często zdarzało się Sampdorii w tym sezonie, pojawił się Radu Matei, którego zadaniem było wzmocnienie szyków obronnych. Zmienił on w 46. minucie Aleksa Ferrariego. Rezultat meczu pokazał, że zmiana tym razem nie pomogła drużynie.



W trakcie przerwy trener ”Orłów” postanowił skorzystać ze swojego jokera. W 46. minucie na plac gry wszedł Vedat Muriqi, a murawę opuścił Ciro Immobile. W 57. minucie Bartosz Bereszyński zastąpił Mayę Yoshidę. W 64. minucie boisko opuścili piłkarze gości: Felipe Anderson, Lucas Leiva, a na ich miejsce weszli Pedro, Danilo Cataldi.

Sergej Milinković-Savić z Lazio Rzym na 23 minuty przed zakończeniem drugiej połowy