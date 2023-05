Bawił, szokował, upadał. Mario Balotelli krok od gigantycznej niespodzianki

Mario Balotelli to bez wątpienia jedna z najbardziej charakterystycznych postaci w świecie futbolu - ale i człowiek, który zupełnie "przepalił" swój talent. Włoski napastnik, znany z przeróżnych wyskoków z przeszłości, już od pewnego czasu jest na marginesie wielkiej piłki - i nie można wykluczyć, że niebawem wykona kolejny niespodziewany ruch dołączając do... rumuńskiego FC Rapid 1923. A to nie jedyny hit, do jakiego dążą "Kolejarze" z Bukaresztu.