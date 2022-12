Sbu Nkosi co prawda napotkał ostatnio w swej karierze pewien drobny problem - przez uraz żebra nie mógł wziąć udziału w listopadowych meczach kadry RPA - ale nic nie zapowiadało tego, by 26-latek miał się odsuwać od świata rugby . A już na pewno nic nie zapowiadało jego kompletnego zniknięcia.

Rugbysta Sbu Nkosi zaginął. Jego klub robił co mógł, by nawiązać kontakt

"Doceniamy zainteresowanie opinii publicznej i mediów tą kwestią, ponieważ wszyscy mamy te same obawy co do bezpieczeństwa gracza" - podkreślono w oświadczeniu. O tajemniczych losach sportowca zdecydowały się napisać m.in. redakcje BBC Sport czy "The Guardian".