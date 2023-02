Wstydu nie było. Polacy stawili czoła faworytom

Było pewne, że Polacy awansując do dywizji Championship zderzą się ze ścianą. Do Bukaresztu na mecz z Rumunią, która zakwalifikowała się do Pucharu Świata, Biało-Czerwoni pojechali w dużej mierze po naukę. Wynik 27:67 nie jest zły, Polacy mieli dobre momenty, chociaż gdy Rumuni przyspieszali dość łatwo zdobywali punkty.