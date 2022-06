Wrócili na ligowe podium po 41 latach. Wielki sukces klubu ze stolicy

Tzw. "mały finał" Ekstraligi rugby w Gdańsku był wyrównany tylko w 1. połowie. Był remis 6:6 po skutecznie wykonanych rzutach karnych przez Pawła Boczulaka (Lechia) i Patryka Chaina (Skra). Na początku drugiej połowy "Gdańskie Lwy" przeprowadziły dynamiczną akcję, ale Claude Johannes w ostatniej chwili nie złapał piłki przed polem punktowym. Potem punktowała już tylko Skra, zdobywając m.in. dwa przyłożenia - punkty zapisali na swoje konto reprezentant Polski Vaha Halaifonua i Tongijczyk Violeti Kolo.

Skra Warszawa to klub niezwykle zasłużony dla polskiego rugby. Jest sześciokrotnym mistrzem Polski, ale wszystkie te tytuły zdobyła w latach 1964-69. W ostatnich latach warszawianie nawiązują do najlepszych tradycji, w poprzednim sezonie na mecie Ekstraligi zameldowali się na wysokim, czwartym miejscu, teraz kończy sezon na 3. miejscu. To pierwszy ligowy finisz na podium ochockiego klubu od 1981 r., gdy Skra zajęła 2. miejsce.

- W meczach finałowych błędy decydują o tym, kto zawiesza medal na piersi, a kto idzie ze smutkiem do szatni. Gratuluję Skrze, bo zagrali dobre zawody. Są bardziej doświadczonym zespołem, bo już drugi raz grali w małym finale. Nam jeszcze trochę brakuje. Mimo wszystko jestem dumny z chłopaków, bo zostawili serce na boisku. To jest ciężkie przełknąć gorycz porażki, ale taki jest sport - podsumował Tomasz Rokicki, trener Lechii przed kamerą TVP Sport. Dla Biało-Zielonych czwarte miejsce jest sukcesem i progresem w porównaniu z zeszłym sezonem, gdy finiszowali na szóstym miejscu.

W niedzielę o godz. 18 w wielkim finale Ekstraligi rugby, Ogniwo Sopot podejmie Orkana Sochaczew.

Lechia Gdańsk - Up Fitness Skra Warszawa 6:26 (6:6)

Punkty: Paweł Boczulak 6 - Patryk Chain 16, Vaha Halaifonua 5, Violeti Kolo 5.

Lechia: Olszewski, Beśka, Wojnicz - Dabkiewicz, Krużycki, Płonka - Smoliński, Johannes - Boczulak - Makhari, Klaasen, Bracik, Wójtowicz - Kwiatkowski. Rezerwa: Ngonyama, Kacprzak, Koper, Nyaoda, Kossakowski, Romanowicz, Hedesz, R. Janeczko.

Skra: Kosiorek, Maciejewski, Kostałkowski - A. Janeczko, Gołuchowski, E. Chain - Cal, Botha - Nowicki, Żołlowski - P. Chain, O’Neill, Halaifonua, Kasiński, Kolo. Rezerwa: Majcher, Gołąb, Prządka, Kacprzak, Twardowski, Matusewicz, Struss, Kępa.

Sędziowie: Łukasz Jasiński, Bartłomiej Gwozdecki, Michał Jaczek, Dariusz Reks - techniczny

Żółte kartki: Olszewski, Płonka (obaj Lechia).

Maciej Słomiński, Interia