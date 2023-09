Wreszcie przełom na Pucharze Świata. Egzotyczny rywal się postawił

W lepszych nastrojach przed grą byli zawodnicy z Samoa, którzy rozpoczęli występy we Francji od zwycięstwa , podczas gdy Argentyna w inauguracyjnej kolejce poniosła porażkę. W piątek większe powody do zadowolenia mieli jednak Argentyńczycy.

Przyszli zwycięzcy spotkania objęli prowadzenie już w 9. minucie, gdy Emiliano Boffelli zaliczył pierwsze przyłożenie. Chwilę później sam Boffelli podszedł do piłki i zaliczył podwyższenie - było więc 7:0. Samoa jedyne punkty w tej części meczu zdobyło z rzutu karnego, za to Argentyńczycy karne wykorzystali dwukrotnie. Do przerwy było zatem 13:3.