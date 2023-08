Wraca Ekstraliga, nowe twarze i głośne powroty

W nowym sezonie w boiskach Ekstraligi zobaczymy tylko dziewięć drużyn. Jest to spowodowane wycofaniem się Posnanii, która co prawda utrzymała się w lidze, ale postanowiła nie przystępować do rozgrywek na najwyższym szczeblu z powodu problemów organizacyjnych. W związku z tym w każdej kolejce jedna z drużyn będzie pauzować.

W pierwszej, rozpoczynającej się 12 sierpnia kolejce, pauza czeka obrońców tytułu, zespół Budo 2011 Aleksandrów Łódzki, który w letniej przerwie pozyskał trzech zawodników wspomnianej Posnanii: Bartosza Kubalewskiego, Michała Wronę i Dawida Kinasta. Mimo tego, że mistrzowie będą mieć wolne, emocji w inauguracyjnej serii gier na pewno nie zabraknie.

Nowe rozdanie w Sopocie

Duże nadzieje z nowym sezonem wiąże się w Ogniwie Sopot, gdzie przede wszystkim nastąpiły zmiany w sztabie szkoleniowym. Po wielu, bardzo owocnych, latach z funkcji trenera odszedł Karol Czyż, a zastąpił go szykowany do tej roli od jakiegoś czasu Thomas Fidler, który do tej pory odpowiadał za pracę z formacją młyna. Teraz został pierwszym trenerem, a w roli asystenta wspomagać go będzie Wojciech Piotrowicz. Obaj szkoleniowcy będą łączyć obowiązki z grą.

W Ogniwie doszło też do kilku zmian w składzie. W Trójmieście nie zobaczymy już wypożyczonego ze Skry Warszawa Vahy Halaifonuy, natomiast zespół zasilą: Jordan Tebbatt, występujący w III linii młyna reprezentant Polski, który w ostatnich sezonach grał w angielskim Sale FC Rugby oraz występujący na pozycji filara Marcel Nel - zawodnik z RPA, mający za sobą sezon w Lechii Gdańsk.

W pierwszej kolejce przyjdzie im zmierzyć się z wracającą do Ekstraligi drużyną Budowlanych Łódź. Beniaminek wzmocnił się już wiosną i wyraźnie dominował w rozgrywkach pierwszej ligi. W jego szeregach występują między innymi reprezentanci Polski: Kacper Palamarczuk, Jake Wiśniewski oraz Jakub Małecki, jednak teraz łodzian czeka znacznie trudniejsze zadanie. Ich dyspozycja dla wielu jest niewiadomą, ale pierwsze kolejki powinny pokazać, w jakim miejscu jest ten zasłużony dla polskiego rugby klub.

Nowego szkoleniowca mają również w Lublinie. Tamtejszych Budowlanych poprowadzi były już zawodnik Ogniwa Stanisław Powała-Niedźwiecki. Będzie to dla niego z pewnością spore wyzwanie. To jego pierwsza praca w roli trenera seniorów, natomiast ten niezwykle doświadczony gracz, były reprezentant Polski, dostał kredyt zaufania w swoim macierzystym zespole i czas na to, by wprowadził i zaprezentował swoje pomysły na grę.

Na początek Budowlani zmierzą się z Arką Gdynia, do której po występach w Gruzji wraca Anton Szaszero. Ukraiński zawodnik to w skali naszej ligi prawdziwa gwiazda i gracz, który czasem potrafił sam odmienić losy spotkania. Dla nieco poobijanej w ostatnim sezonie Arki jego powrót może być kluczowy w perspektywie walki o górną połówkę tabeli. Szeregi Buldogów zasilił również występujący do niedawna w barwach Lechii Gdańsk, wielokrotny reprezentant Polski Kewin Bracik.

Wielkie wzmocnienia w Siedlcach

Bardzo ciekawie wyglądał okres wakacyjnych w drużynie Pogoni Awenta Siedlce. Klub skorzystał na zawirowaniach w Skrze Warszawa i ściągnął do siebie kilku zawodników z tej ekipy. Największym wzmocnieniem wydaje się reprezentant Polski Vaha Halaifonua, który poprzednią rundę spędził na wypożyczeniu w Ogniwie, ale teraz podpisał kontrakt w Siedlcach. Ponadto barwy Pogoni w nowym sezonie będą reprezentować Robert Bosiacki, Daniel Gdula, Daniel Trybus, a także Nkululeko Ndlovu, jeden z najlepiej punktujących graczy poprzedniego sezonu i dotychczasowy lider Budowlanych Lublin.

Czy taka mieszanka w końcu da efekt? W Siedlcach ostatnie sezony nie były szczególnie udane, ale wygląda na to, że w tegorocznych rozgrywkach Pogoń może sporo namieszać. Już pierwszy mecz z mającym jak zwykle spore ambicje Orkanem Sochaczew da odpowiedź, na ile duży, przynajmniej na papierze, potencjał siedlczan przełoży się na wyniki na boisku.

W rundzie wiosennej poprzedniego sezonu z dobrej strony pokazali się gracze Juvenii Kraków. Teraz w stolicy Małopolski mają nadzieję, że młodzież w końcu "odpali" i uda się powalczyć o coś więcej niż tylko miejsce w środku tabeli. W klubie udało się zatrzymać wszystkich zawodników, a wśród nich Riaana Van Zyla, który w poprzednim sezonie był bezsprzecznie największą gwiazdą "Smoków" i trzecim punktującym ligi. Zespół trenuje już od połowy czerwca, a wśród nowych twarzy pojawił się urodzony we Francji Patrick Różycki, który do niedawna występował na poziomie Federal 2 w klubie Orsay.

Podopieczni Konrada Jarosza w pierwszym meczu zagrają na wyjeździe z Lechią Gdańsk, gdzie też doszło do sporych zmian. W zespole pojawili się trzej młodzi gracze z Tonga, byli reprezentanci tego kraju do lat 20: Taholo Selupe, Henrik Huhane oraz Antony Siale. "Lwy" od kilku lat marzą o medalach, ale w poprzednim sezonie, w kilku spotkaniach zawodnicy tej drużyny nie potrafili utrzymać nerwów na wodzy, przez co tracili punkty i przegrywali istotne mecze. Jeżeli drużyna okrzepnie i ustabilizuje się, ta może zaskoczyć niejednego z faworytów Ekstraligi.

Kolejka 1 - 12/13 sierpnia 2023

Sobota 14:00 Edach Budowlani Lublin v Arka Gdynia

Sobota 16:00 Ogniwo Sopot v KS Budowlani Łódź

Niedziela 13:00 Lechia Gdańsk v Juvenia Kraków

Niedziela 15:30 Orkan Sochaczew v Awenta Pogoń Siedlce

Pauzuje: Budo 2011 Aleksandrów Łódzki