Łódź jest od lat bardzo silnym ośrodkiem polskiego rugby, teraz traci przedstawiciela w Ekstralidze. Budowlani powstali w 1968 r. i przez lata grali w ligowej elicie. W 2011 r. doszło do rozłamu w efekcie czego wyodrębniły się dwa kluby - Master Pharm Rugby Łódź SA - spółka przejęła drużynę seniorów i KS Budowlani (KSB), którzy skupili się na pracy z młodzieżą. Z czasem, w 2017 r. KSB wrócili do rozgrywek seniorskich i obecnie z powodzeniem grają na zapleczu Ekstraligi. Master Pharm z kolei nie schodził z podium mistrzostw Polski - w latach 2011-21 zdobywając trzy złote, pięć srebrnych i dwa brązowe medale w lidze.

Ostatni sezon 2021/22 to dopiero szósta pozycja, co i tak można poczytać za sukces, jako że łodzianie przez cały sezon grali kilkunastoosobowym składem, a przecież w rugby gra się po 15, czyli jechali praktycznie na oparach. Spowodowane to było zakazem transferowym, nałożonym za brak posiadania grup młodzieżowych w określonych grupach wiekowych. Słuszny czy nie - zakaz transferowy był faktem. Reszta rugbowej Polski nie mogła pozbyć się wrażenia, że gdyby dwa łódzkie kluby połączyły siły, wspólny klub byłby hegemonem w skali kraju. Z różnych powodów do mariażu dojść nie mogło, na dzisiejszej konferencji prasowej doszło do ogłoszenia innego ruchu.