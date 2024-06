Wielki sukces Polek na mistrzostwach. Już tylko krok od złotego medalu

W tzw. "środowisku" nie brakowało głosów, że polskie rugbistki, które uprawiają 7-osobową (olimpijską) odmianę tej gry już osiągnęły szczyt i będzie tylko gorzej. Zawodniczki trenera Janusza Urbanowicza w 2022 r. wywalczyły mistrzostwo Europy, ale malkontenci których w polskim rugby nie brakuje mówili wtedy, że to dlatego że wykluczone zostały Rosjanki. Kolejne lata to bezskuteczne pukanie Biało-Czerwonych do bram World Series - to cykl turniejów dla elity - rugbowa "Formuła 1".

