Wielki rewanż za finał w drugiej kolejce Ekstraligi

Odmienione Ogniwo zmierzy się z mistrzem

Właściwie od czerwcowego finału kibice czekali na ten mecz. Dwie bezsprzecznie najlepsze ekipy minionego sezonu już w drugiej kolejce staną naprzeciwko siebie. Dla gospodarzy, Budo 2011 Aleksandrów Łódzki, będzie to pierwsze spotkanie w tym sezonie, ponieważ w inauguracyjnej kolejce pauzowali.

Ich dyspozycja może być więc delikatną niewiadomą, choć drużyna Przemysława Szyburskiego to bardzo ustabilizowany zespół. Przed sezonem wzmocniło ją trzech zawodników Posnanii w tym doskonale znany kibicom polskiego rugby Bartosz Kubalewski. Są też posiłki z Gruzji oraz reprezentacyjny łącznik młyna Sean Cole. Dlatego w Aleksandrowie Łódzkim z optymizmem patrzą w przyszłość, chociaż zdają sobie sprawę, że łatwiej wejść na szczyt, niż się na nim utrzymać.

W Sopocie po pierwszej kolejce mają spore powody do optymizmu. Grający szkoleniowiec Thomas Fidler mógł być zadowolony z tego, jak jego podopieczni zaprezentowali się w starciu z beniaminkiem Budowlanymi Łódź. Ogniwo grało pewnie, twardo i pokazało, że ma spory potencjał w ataku. Teraz jednak sopocianie będą mieli znacznie mocniejszego rywala i to będzie dla nich prawdziwy test. Praca duetu Fidler - Piotrowicz dopiero się zaczyna. O wyciąganiu zbyt daleko idących wniosków nie ma mowy, ale młodzi trenerzy staną przed poważnym wyzwaniem i będzie to dla nich cenna lekcja.