Wielki mecz przyjaźni. Polacy ulegli potędze

Zaczęło się od demonstracji siły gruzińskiego młyna, już w 4. minucie przybysze z Kaukazu położyli punkty na naszym polu. Chwilę później Polacy rozegrali najlepszą akcję w pierwszej połowie, a punkty położył Nicolas Saborit i to mimo gry w osłabieniu po żółtej kartce Roberta Wójtowicza . W 55. minucie był już sensacyjny remis, po 26. Saborit przechwycił piłkę na własnej połowie i popędził przez całe boisko na pole punktowe. To wywołało sportową złość u Gruzinów, którzy zaraz położyli punkty. Od tej pory tylko goście zdobywali punkty do końca meczu, którzy ostatecznie wygrali 52:26.

Rok 2023 jest niezwykły dla polskiego rugby reprezentacyjnego. Najpierw w ramach rozgrywek Championship (tylko turniej Sześciu Narodów jest wyżej w kontynentalnej hierarchii) potykali się w Bukareszcie z Rumunią i w Gdyni z Portugalią. Te mecze zakończyły się wysokimi przegranymi Biało-Czerwonych, ale gra z mocniejszymi rywalami to jedyna droga do postępu. Rumunia i Portugalia zagrają Pucharze Świata we Francji, który odbędzie się we wrześniu i październiku. Regularnym uczestnikiem tej imprezy jest również jeszcze mocniejsza od nich Gruzja. Rugbiści z Kaukazu są potęgą w grze w jajo, a to dlatego, że w Gruzji od setek lat grano w "lelo" - pierwsze zapisy dotyczące tej gry sięgają XII wieku. Dziś reprezentacja rugby jest zagrzewana do boju przyśpiewką "lelo, lelo, Sakartvelo", co oznacza "przyłożenie, przyłożenie, Gruzja".