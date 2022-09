Wielki hit w Warszawie, Budowlani Lublin spróbują podtrzymać dobrą passę

Derby na szczycie tabeli

Derby Mazowsza to zawsze niezwykle wyrównane i zacięte spotkania, ale tym razem mają dodatkowy smaczek. Będzie to bowiem mecz na szczycie tabeli Ekstraligi i starcie dwóch, przynajmniej na ten moment, najpoważniejszych kandydatów do mistrzowskiego tytułu.

Orkan Sochaczew w drugiej kolejce pokonał na swoim stadionie Ogniwo Sopot czym, jak mówił Dawid Plichta, zyskał psychologiczną przewagę nad największymi rywalami. Teraz jednak aktualnych mistrzów Polski czeka kolejny bardzo ważny mecz, bo terminarz tak się ułożył, że kolejka po kolejce będą mierzyć się ze srebrnymi i brązowymi medalistami z poprzedniego sezonu.

W zespole z Sochaczewa powinni już wystąpić zarówno Jonathan O’Neill, dla którego będzie to niezwykle prestiżowy mecz, bo przecież do niedawna był zawodnikiem Skry, jak i argentyński center Nicolas Juan Coronel. Czy to wystarczy, by pokonać zespół ze stolicy?

Wzmocniona przed sezonem Skra już w pierwszym meczu z Juvenią, zwłaszcza w drugiej połowie, pokazała, że ma bardzo duży potencjał, ale zawodnicy potrzebują zgrania, by zaprezentować pełnię swoich możliwości. Czas będzie pracował na ich korzyść i wydaje się, że z każdą kolejką będą groźniejsi. Czy już teraz postraszą aktualnych mistrzów Polski? Trudno przewidzieć, ale można być pewnym, że w Warszawie czek nas znakomite widowisko.

Co dalej z Juvenią?

Przed sezonem w zespole Juvenii zaszły spore zmiany. Przede wszystkim drużynę objął nowy trener Aaron Painter, z którym wiązano spore nadzieje. Pierwszy mecz ze Skrą Warszawa pokazał, że w drużynie "Smoków" drzemią spore możliwości, choć druga połowa należała już do gospodarzy.

Tydzień później Juvenia podejmowała u siebie faworyzowaną Lechię Gdańsk i przynajmniej na papierze, nie powinna mieć wiele do powiedzenia. Na boisku było jednak inaczej i właściwie niemal do samego końca do krakowska drużyna była na prowadzeniu. Jednak konsekwencja i cierpliwość przyjezdnych zostały nagrodzone. Wygrana pojechała ostatecznie do Trójmiasta, choć "Smoki" na pewno nie miały się czego wstydzić.

Jednak trzecia z rzędu porażka może zepsuć dobre nastroje w Krakowie. Juvenia udaje się do Lublina, gdzie zmierzy się z tamtejszymi Budowlanymi. Ci wciąż pozostają niepokonani, bo przed wyjazdową wygraną z Arką Gdynia, zanotowali remis u siebie z Master Pharm Rugby Łódź. W trzeciej kolejce zagrają na swoim nowym obiekcie przy ulicy Magnoliowej i z pewnością zrobią wszystko, żeby zachować miano niezwyciężonych oraz pozytywnie otworzyć nowy rozdział w historii klubu.

Posnania przed kolejnym, trudnym wyzwaniem

W bardzo słabym stylu sezon zaczęli rugbiści z Poznania, którzy w dwóch pierwszych kolejkach ponieśli dwie dotkliwe porażki i dość wyraźnie odstają od reszty stawki. W trzeciej serii gier czeka ich kolejne wielkie wyzwanie, bowiem Posnania udaje się do Trójmiasta, gdzie zmierzy się z podrażnionym po ostatniej porażce Ogniwem Sopot. Faworyt tego spotkania jest jeden, a dla przyjezdnych jakakolwiek punktowa zdobycz byłaby niczym gwiazdkowy prezent.

Znacznie bardziej wyrównane spotkanie szykuje się w Łodzi, gdzie Master Pharm podejmie Arkę Gdynia. Goście ponieśli dwie porażki i po początkowych zapowiedziach, że mogą włączyć się do walki o czołowe lokaty, przyszła dość szybka weryfikacja. Wcale jednak nie jest powiedziane, że nie uda im się złapać odpowiedniej dyspozycji i nawiązać do lepszych czasów, które przecież nie są tak odległe. Do składu Buldogów dołączył nowy filar z RPA, który ma ustabilizować sytuację w trapionej kontuzjami formacji młyna.

Trzecim, obok Skry i Orkana, zespołem, który ma na swoim koncie dwie wygrane, jest Lechia Gdańsk. Choć drużyna z Trójmiasta nie prezentuje na boisku szczególnych fajerwerków, to skrzętnie zbiera punkty i udowadnia, że nawet bez wielkich transferów można zbudować mocny zespół. Teraz czeka ich spotkanie z mającą swoje problemy Pogonią Siedlce i z pewnością to ekipa z Gdańska będzie w nim faworytem.

Pogoń w minionym tygodniu pożegnała się z trenerem Giorgim Chubinidze z Gruzji, a nowym, grającym szkoleniowcem został ich reprezentant Ukrainy Eduard Vertyletskyi. To nie zmienia faktu, że siedlczanie mają spore problemy kadrowe i będzie im niezwykle trudno nawiązać wyrównaną walkę z Lechią Gdańsk.

Terminarz 3. kolejki Ekstraligi:

MKS Ogniwo Sopot - KS Posnania Poznań

UP Fitness Skra Warszawa - RC Orkan Sochaczew

RC Lechia Gdańsk - Awenta Pogoń Siedlce

Edach Budowlani Lublin - RzKS Juvenia Kraków

Master Pharm Łódź - RC Arka Gdynia