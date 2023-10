Wielka wygrana mistrzów. Złamane serca gospodarzy

Miniony weekend to był absolutny szczyt światowego rugby. Najpierw we wczorajszym ćwierćfinale nowozelandzcy "All Blacks" po fantastycznym meczu pokonali irlandzkich liderów światowego rankingu 28:24 - to był gorzki koniec pięknej kariery dla lidera drużyny z Zielonej Wyspy, Johny’ego Sextona.