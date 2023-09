Wielka demolka. Dwukrotny mistrz świata za burtą turnieju

Już na samym początku meczu szedł z boiska lider i reżyser gry Walii, Dan Biggar. Zastąpił go, urodzony w Nowej Zelandii, Gareth Anscombe i zdobył swoje pierwsze punkty na Pucharze Świata i było 10:6. Do przerwy dziesięcioma punktami prowadzili rugbiści z Wysp Brytyjskich, choć to prowadzenie powinno być wyższe. Co się odwlecze to nie uciecze, jeśli pierwsza połowa była jeszcze w miarę wyrównana, to w drugiej Walia zdemolowała Australię i ostatecznie wygrała 40:6.