W grze zostało 8 potęg. Dwa przedwczesne finały już teraz

Faza grupowa rugbowego Pucharu Świata przebiegła w zasadzie zgodnie z przewidywaniami ekspertów. W 40 rozegranych meczach faworyci bukmacherów przegrali zaledwie cztery - Australia z Fidżi, RPA z Irlandią, Samoa z Japonią i we wczorajszym thrillerze Fidżi z Portugalią. Z ostatnią z tych drużyn jeszcze w lutym na poziomie Rugby Europe Championship potykała się nasza reprezentacja, ulegając w Gdyni 3:65 .

- W fazie grupowej też nie brakowało niesamowitych meczów, a najlepszym tego przykładem było wczorajsze starcie Fidżi z Portugalią, w którym to Europejczycy okazali się lepsi o jeden punkt. Było to historyczne zwycięstwo Portugalii na Pucharze Świata. Nie ukrywam, że miło było popatrzeć, jak drużyna, z którą tak naprawdę jeszcze kilka lat temu potrafiliśmy nawiązać walkę, dziś wygrywa na mistrzostwach z Fidżi. To pokazuje, że da się dotrzeć wysoko, nawet z europejskiego zaplecza. Wielkie brawa dla Os Lobos! - mówi nam Stanisław Powała-Niedździecki, wciąż grający trener Edach Budowalnych Lublin, 30-krotny reprezentant Polski.