Tragiczne wieści z Argentyny. 42-latek zmarł tuż po swoim pożegnalnym meczu

Nikt nie spodziewał się takiego finału. Dla Javiera Cardoso miał to być ostatni mecz w jego karierze. 42-latek w ostatniej akcji spotkania padł na murawę w konwulsjach. Od razu zajęły się nim służby medyczne, które rozpoczęły reanimację. Chwilę później przetransportowano go do szpitala Iturraspe. Niestety mężczyzna nie odzyskał już przytomności. Z powodu zaistniałej tragedii zawieszono lokalne mecze. Żaden z zawodników ani członków sztabów trenerskich nie zszedł do szatni po przerwanym spotkaniu. Wszyscy czekali na jakiekolwiek informacje na temat stanu zdrowia Cardoso.

Smutna historia rugbisty. Klub pogrążony jest w żałobie

W szpitalu Iturraspe lekarzom nie udało się przywrócić czynności życiowych sportowca. Zdaniem argentyńskich mediów, wielu zawodników wstrząsnęła wiadomość o śmierci kolegi z drużyny.

Rodzina Universitario chciałaby wyrazić swój głęboki smutek z powodu śmierci naszego zawodnika, Javiera Cardoso. Był on fantastycznym towarzyszem, idealnym przyjacielem i wyjątkową osobą. Wszyscy jesteśmy w tym jakże trudnym momencie blisko jego rodziny przekazał na Instagramie pogrążony w żałobie klub z Santa Fe.

Kondolencje złożyła również drużyna Gimnasia de Pergamino, przeciw której grał w swoim ostatnim meczu Cardoso.

