Szok. Katar chce być gospodarzem, choć nie ma go w rankingach

Rozgrywki Rugby League World Cup odbywają się od 1954 roku, ostatnio co cztery lata, chociaż w historii bywały, że nawet co dziesięć. W 2021 roku edycja tych rozgrywek odbyła się w Anglii i wówczas w finale na Old Trafford w Manchesterze zespół Australii pokonał Samoa Zachodnie 30:10 . Azję reprezentował wówczas Liban. Kataru nie było.

Podobnie zresztą w Pucharze Świata w rugby - najbliższy rusza w 2023 roku we Francji i tam kontynent azjatycki nieco już standardowo reprezentuje Japonia. Katar jednak chciałby to zmienić.

Francja zrezygnowała. Kto gospodarzem?

Kolejne Rugby League World Cup miały się odbyć w 2025 roku we Francji, ale ta wycofała się z organizacji i trwają poszukiwania nowego gospodarza. Zgłosiły się dotąd Fidżi, Republika Południowej Afryki i właśnie Katar zdeterminowany, by zaatakować również na polu tego sportu. W grę może wchodzić także połączona oferta Australii i Nowej Zelandii. - Chociaż Francja wycofała się nagle we wtorek, zainteresowanie organizacją w jej miejsce jest spore. I to cieszy - powiedział Troy Grant z International Rugby League (IRL). Francuzi podziękowali po tym, jak samorządy lokalne nie dotrzymały terminów pokrycia kosztów organizacji meczów, a rząd w Paryżu odmówił sfinansowania imprezy i stwierdził, że nie jest to opłacalne finansowo.