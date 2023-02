Szatan śrubuje rekord. Polacy przed dużym wyzwaniem

Gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. Nie inaczej jest ze środowiskiem rugby, gdzie nie brakuje silnych charakterów. Po ponad ćwierć wiecznej banicji na niższych szczeblach rozgrywek europejskich, Biało-Czerwoni awansowali na najwyższy dostępny poziom kontynentalny - powyżej Championship jest już tylko elitarny Six Nations Cup - Puchar Sześciu Narodów. Pierwszy mecz na tym poziomie, z Rumunią w Bukareszcie zakończył się przegraną 27:67. To o wiele niższa przegrana niż przewidywali niektórzy i niezbyt wysoka jak na rugbowe standardy - to opinia optymistów, którzy podkreślają, że nigdy nie zdobyliśmy z tym rywalem aż tylu punktów - historia obejmuje 20 meczów, wszystkie przegrane. Pesymiści zwracają uwagę, że nasz najlepszy okres w grze nastąpił, gdy Rumuni dokonali licznych zmian i mecz był już rozstrzygnięty i gdyby od tego zależało ich życie, "Dęby" zdobyłyby punktów znacznie więcej. Myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach nie spodziewał się, że mecz w Bukareszcie będzie wyglądał inaczej - Rumuni to stali uczestnicy Pucharu Świata, a Polacy niedawno grywali z Litwą i Ukrainą. Kto ma rację? A może leży ona pośrodku? Jak to wyglądało z boiska?