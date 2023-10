Nowa Zelandia, mimo początkowych problemów, jest rewelacją turnieju Pucharu Świata w rugby, który odbywa się na francuskich boiskach. Wydawało się już, że być może Nowozelandczycy podzielą los Australii, która nie wyszła ze swej grupy, wyprzedzona przez Walię i Fidżi, co jest wielkim wydarzeniem w dziejach rugby. To sport raczej oparty na stałych fundamentach, a Australia czy Nowa Zelandia do nich należą.