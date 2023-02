Skandal w Bukareszcie! Polskim kibicom skradziono flagę

Reprezentacja Polski w rugby po ćwierćwieczu gry na europejskich opłotkach w 2022 r. wróciła na drugi poziom rozgrywek kontynentalnych - Championship stoi niżej tylko od elitarnego Six Nations . Na inaugurację trafił się Biało-Czerwonym rywal najtrudniejszy z możliwych - Rumunia regularnie gra w Pucharze Świata , w dodatku mecz odbywał się na wyjeździe, w Bukareszcie. Polacy jechali do rumuńskiej stolicy trochę z ręką na sercu, czy nie będzie pogromu, bo jednak rywali dzieli kilka poziomów. Ostatecznie, wstydu nie było, Biało-Czerwoni bardzo dzielnie - porażka 40 punktami - 27:67 wstydu nie przynosi .

Co więcej, Rumuni chwalą się tą "zdobyczą" w mediach społecznościowych. Zabranie czy raczej kradzież flagi to kompletne zaprzeczenie zasad i wartości rugby. Kibice tego sportu odcinają się od zachowań typowych dla kibiców piłkarskich. W Trójmieście, gdzie są aż trzy silne kluby rugby, obok siebie stoją kibice Arki Gdynia i Lechii Gdańsk. Gdy kiedyś zwaśnieni chuligani próbowali przenieść swoje zwyczaje z piłki nożnej do rugby, zawodnicy zeszli z boiska pomogli zaprowadzić porządek na trybunach. Najwyraźniej Rumunom coś się pomyliło, o ile ich drużyna narodowa jest na bardzo wysokim poziomie, to kibicom wyraźnie odjechał peron. Zresztą otoczenie, w których Rumuni prezentują polską flagę jest mało ekskluzywne i świadczy o tym, że ten kraj dostał się do Unii Europejskiej nieco na kredyt.