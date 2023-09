Po wczorajszej wygranej Irlandii z mistrzem świata RPA 13:8 w najlepszym dotychczas meczu turnieju, Szkocja musiała wygrać z Tonga w meczu grupy B, by marzyć o pozostaniu w turnieju. Szkoci wygrali 45:17, ale zawodnicy z wysp oceanicznych napędzili sporo strachu faworytom. Tonga to państwo, które składa się z prawie 200 wysp, ale tylko kilkadziesiąt z nich jest zasiedlonych. W Tonga mieszka zaledwie trochę ponad 100 tysięcy mieszkańców, nie przeszkadza to jednak tamtejszej reprezentacji należeć do światowej czołówki rugby - obecnie znajduje się na wysokim 15. miejscu w światowym rankingu.