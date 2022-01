Maciej Słomiński, Interia: Panie trenerze, rugbiści powoli budzą się z zimowego snu. Proszę opowiedzieć co słychać w Lechii Gdańsk?

Jurij Buchało, trener RC Lechia Gdańsk: - W grudniu moi zawodnicy trenowali indywidualnie. Od 7 stycznia zaczęliśmy zajęcia drużynowe. Treningi mamy trzy razy w tygodniu na tzw. "balonie" przy ul. Meissnera, teraz gdy nasza reprezentacja 7 kobiet wyjechała na turniej World Series do Hiszpanii być może uda nam się zwiększyć częstotliwość zajęć. Poza tym raz w tygodniu trenujemy indywidualnie i raz mamy zajęcia teoretyczne.

To ciekawe. Szczególnie ta teoretyczna część.

- Grudzień spędziłem we Francji z Kasią Paszczyk, która wróciła do gry na najwyższym poziomie w Stade Rennais, drużynie z Top 14. Mnie wydawało się, że wiem wiele o rugby, tymczasem gdy podpatrzyłem to co dzieje się we Francji, zdecydowałem się, by raz w tygodniu dzielić się wiedzą z moimi zawodnikami.

W jakim składzie przygotowujecie się do rundy?

- Z oczywistych względów nie ma z nami zawodników z RPA, którzy na zimę wrócili do siebie. Plan jest taki, że w lutym mają przybyć do Gdańska. Nie wiadomo czy sytuacja pandemiczna pozwoli im na to. Wiemy, że Lusanda Xakwana podpisał kontrakt z jednym z klubów z RPA, dlatego będziemy szukać nowej "10" na jego miejsce.

Jeśli chodzi o zawodników polskich, czy tu zaszły jakieś zmiany personalne?

- Po kontuzji ma wrócić do gry, brat Kewina, Miłosz Bracik. Pod koniec rundy wiosennej zdrowy powinien być Igor Górniewicz. Do mojej dyspozycji będzie też Marek Płonka junior, którego z powodu kontuzji nie było w składzie pod koniec jesieni.

W ostatnich latach Lechia zaczęła słynąć ze szkolenia młodzieży. Czy ktoś z młodego narybku ma szansę zagrać w Ekstralidze na wiosnę.

- Jerzy Wojnicz to wciąż młody zawodnik, a już parę razy zagrał w podstawowym składzie i to w pierwszej linii młyna. W ostatnim meczu jesieni dobrze pokazał się Kuba Romanowicz, celnie kopał między słupy, a z tym elementem gry mieliśmy spore kłopoty. Z młodzieży wyróżniam Pawła Bystrzyńskiego, który uczestniczył w turniejach 7 i jednym meczu 15. Nie chcę przesadnie chwalić młodych, wiele pracy przed nimi, mają zasuwać, a nie dostawać laurki.

Jakie macie plany i cele na rundę wiosenną?

- To zależy w jakim składzie do niej przystąpimy. Oczywiście chcielibyśmy utrzymać miejsce na podium, myślę że jest to realne, ale będę mądrzejszy bliżej rundy, wówczas zapraszam na rozmowę w sprawie celów sportowych.