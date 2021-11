Nowy program zaraz po końcowym gwizdku spotkań Polaków. Interia Sport - Gramy Dalej!

Środa była dla reprezentantów Polski w rugby dniem wolniejszym od poprzednich. Nie było aktywności sportowych co nie znaczy, że kadrowicze próżnowali. Rano spora delegacja rugbistów, wybrała się do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W składzie wycieczki byli głównie zawodnicy przyjezdni. Miejscowi rugbiści Arki, Lechii i Ogniwa którzy chcieli mogli się sprawami prywatnymi i zawodowymi, pamiętajmy że mówimy o sporcie pół-amatorskim, sportowcy muszą pracować, by zapewnić rodzinom byt. Wnosząc po wpisach w mediach społecznościowych rugbistów, wszyscy byli pod wielkim wrażeniem gdańskiego muzeum.

Po obiedzie zawodnicy mogli wybrać się do barbera (kiedyś na taki przybytek mówiło się "fryzjer") "Oldschool" przy ulicy Portowej, który znajduje się dosłownie dziesięć minut spacerem od bazy naszej reprezentacji, którą w tym tygodniu jest hotel "Courtyard Waterfront" na gdyńskim Skwerze Kościuszki. Dzień podsumowano w restauracji "Piroman Steak House", która znajduje się w Sopocie, tak by żadne z trzech trójmiejskich miast nie czuło się pokrzywdzone.

Polska zagra z Niemcami w Rugby Trophy Europe w sobotę o godz. 15 w Gdyni

W czwartek reprezentacja Polski powtórzy wtorkowy scenariusz zajęć, czyli dwa treningi na boisku Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni oraz zajęcia na siłowni. W piątek w porze meczu (godz. 15) odbędzie się już tylko jeden lekki trening.

W sobotę o 15 Polacy zagrają z Niemcami w ramach rozgrywek Rugby Europe Trophy. Pojawiła się informacja, że firma eWinner została oficjalnym sponsorem spotkania Polska - Niemcy. Bezpośrednią transmisję spotkania przeprowadzi stacja TVP Sport. Wiele wskazuje na to, że są spore szanse, że to spotkanie może obejrzeć nawet komplet 2,5 tysiąca widzów.

- Łącznie rozeszło się łącznie około 1600-1700. Jest to bardzo dynamicznie zmieniająca się liczba. Czwartek i piątek będzie poświęcony na konstrukcję rusztowań pod kamery, odbędzie się także branding stadionu. Realizacja spotkania odbędzie się z ośmiu kamer. Aby pokazać kibiców, rusztowanie zostanie specjalnie zbudowane naprzeciwko trybuny, co jest nowością na tym obiekcie. Specjalnie po to ławki rezerwowych na Narodowym Stadionie Rugby zostaną przeniesione na drugą stronę - mówi nam Mateusz Dąbrowski, jeden z głównych organizatorów meczu w Gdyni, jednocześnie członek zarządu Polskiego Związku Rugby.

Wiernym czytelnikom wiadomości o rugby na Interii jesteśmy winni listę 36 uczestników zgrupowania w Gdyni. Tak długo państwo czekaliście, by to wynagrodzić podajemy, którzy zawodnicy są razem w pokojach, by uszanować ich prawo prywatności, oszczędzimy podawania numerów pokojów hotelowych.

Michał Gadomski - Sylwester Gąska

Radosław Bysewski - Thomas Fidler

Jakub Kijak - Jakub Burek

Jakub Małecki - Jan Mroziński

Edward Krawiecki - Mateusz Bartoszek

Dawid Rubaśniak - Michał Krużycki

Adam Piotrowski - Jan Cal

Anton Szaszero - Daniel Tomanek

Przemysław Dobijański - Oscar Kolowski

Patryk Reksulak - Siokivaha Taufui Halaifuana

Stasio Maltby - Artur Fursenko

Michal Haznar - Ross Cooke

Krystian Pogorzelski - Krystian Olejek

Daniel Gdula - Eryk Łuczka

Grzegorz Buczek - Marcin Siemaszko

Mateusz Plichta - Adrian Pętlak

Wojciech Piotrowicz - Dawid Plichta

Szymon Sirocki - Piotr Zeszutek

Maciej Słomiński