W marcu bieżącego roku Polski Związek Rugby powołał nowego selekcjonera kadry narodowej. Został nim Walijczyk Chris Hitt, który zastąpił Irlandczyka Duane’a Lindsaya, które sprawował tę funkcję od 2018 r. Z powodu pandemii COVID-19 reprezentacja Polski zapadła w długi sen, ostatnim meczem, który rozegrała było spotkanie w Amsterdamie, które Polacy 29 lutego 2020 r. minimalnie 6:7 przegrali z faworyzowaną Holandią. To mecz w ramach Rugby Europe Trophy (REIC), co stanowi drugi poziom rozgrywek europejskich. Kolejnym spotkaniem w ramach REIC będzie październikowy mecz z Ukrainą we Lwowie, w ramach przygotowań do tego spotkania Polacy za tydzień, 11 września na obiekcie Juvenii Kraków zagrają z Węgrami. Ciekawostką jest fakt, że nasi rugbiści nigdy z "Bratankami" jeszcze nie grali, to będzie pierwszy raz.

Polska - Węgry w Krakowie. 11 września mecz towarzyski w rugby

Zgrupowanie kadry w Krakowie potrwa od 9 do 12 września, jego kulminacyjnym punktem będzie mecz z Węgrami. Chris Hitt, który przed meczem w Krakowie miał okazję potrenować z drużyną na zgrupowaniu w Siedlcach, rozesłał swoje pierwsze powołania.

Na liście znaleźli się: Krystian Olejek, Adrian Chróściel (Awenta Pogoń Siedlce), Radosław Bysewski, Piotr Zeszutek, Adam Piotrowski, Wojciech Piotrowicz, Mateusz Plichta,, Tom Fidler (Ogniwo Sopot), Michał Krużycki, Grzegorz Buczek (Lechia Gdańsk), Krystian Pogorzelski (Master Pharm Rugby Łódź), Paul Walters, Vaha Halaifonua, Arkadiusz Janeczko, Jan Cal (Skra Up Fitness Warszawa), Adrian Pętlak, Artur Fursenko, Bartlomiej Sadowski, Dawid Plichta (Orkan Sochaczew), Daniel Tomanek, Bartłomiej Janeczko, Marcin Siemaszko (Juvenia Kraków), Daniel Gdula (Posnania), Craig Bachurzewski (Bigger RFC - Szkocja), Quentin Cieslinski (ASV Lavaur Rugby Francja), Ed Krawiecki (Bromsgrove RFC (Anglia), Dawid Rubasniak ( Ebbw Vale RFC - Walia), Eryk Luczka (Hornets RFC Weston-super-Mare - Anglia), Ross Cooke (Tynedale RFC Corbridge - Anglia), Stasio Maltby (Brighton Blues FC - Anglia).

Maciej Słomiński