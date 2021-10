Miasto Gdynia bardzo promuje mecz Polski i Niemiec w ramach Rugby Trophy Europe, stąd rzadko spotykana decyzja o organizacji konferencji prasowej aż 16 dni przed wydarzeniem sportowym.

- Bardzo się cieszymy, że reprezentacja rugby wraca do nas po ośmiu latach. Cieszymy się, że reprezentacja wraca do swego domu - powiedział na konferencji Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. Rozwoju. - Narodowy Stadion Rugby był budowany z myślą, że właśnie tutaj będą się odbywać największe imprezy rugby w Polsce. Cieszymy się tym bardziej, że nasza drużyna RC Arka Gdynia zaczyna powoli piąć się w górę. Widzimy ogromne postępy, dzięki pracy z młodzieżą i zaangażowaniu środowiska lokalnego. Widzicie państwo wspaniałe puchary, marzymy by nawiązać do czasów, gdy Arka je zdobywała, oczywiście nikogo nie poganiamy - zaznaczył Łucyk.

Rugby. Polska zagra z Niemcami w Gdyni

- Gdynia zawsze bardzo dobrze wywiązywała się z obowiązków gospodarza, w ogóle Trójmiasto jest bardzo silnym ośrodkiem rugby od lat. Popularność tej dyscypliny jest większa niż w innych częściach kraju, jest piękny stadion, doskonałe warunki do przygotowań. Obiekt spełnia wymagania międzynarodowej federacji rugby. Kolejny po meczu z Niemcami, mecz ze Szwajcarią rozegramy tydzień później w Warszawie, ale w przyszłym roku reprezentacja na pewno zagra w Gdyni - obiecał Jan Kozłowski wiceprezes Polskiego Związku Rugby ds. Sportowych.

To będzie piętnasty w historii mecz reprezentacji rugby w Gdyni. W dotychczasowych padły następujące rezultaty.

28.03.1998 Polska - Belgia 30:10

04.11.2000 Polska - Czechy 34:16

28.04.2001 Polska - Łotwa 16:0

05.05.2001 Polska - Dania 32:14

06.04.2002 Polska - Niemcy 20:12

14.05.2002 Polska - Hiszpania 27:15

29.03.2003 Polska - Niemcy 15:37

10.05.2003 Polska - Holandia 13:13

11.10.2003 Polska - Szwecja 36:0

02.10.2004 Polska - Szwajcaria 20:15

27.10.2007 Polska - Chorwacja 14:15

13.11.2010 Polska - Mołdawia 25:36

12.03.2011 Polska - Belgia 28:21

30.03.2013 Polska - Ukraina 13:12

- Gdy cztery lata temu obejmowałem stanowisko trenerskie w Arce marzyłem, by zorganizować mecz reprezentacji u nas - dodał Dariusz Komisarczuk, trener RC Arka Gdynia, który jest gospodarzem meczu z Niemcami. - Osiem lat nie było u nas kadry, to długo, powinniśmy te mecze organizować częściej. Zresztą każdy ośrodek się cieszy, gdy jest jego kolej na zorganizowanie meczu kadry i można na własne oczy zobaczyć dobre widowisko. Jestem przekonany, że takim dobrym widowiskiem będzie mecz z Niemcami, to ekipa która grała w wyższej dywizji. Przez 3,5 roku prowadziłem z Markiem Płonką reprezentację. Kibicuję tej drużynie bardzo mocno, by grała jak najlepiej. Chcemy ugościć kadrę na bardzo dobrym poziomie, by czuła się jak w domu. Cieszymy się, że PZR właśnie nam przyznał organizację tego meczu - podsumował Komisarczuk.

Z tego co udało nam się ustalić zgrupowanie kadry rozpocznie się tydzień przed meczem z Niemcami, czyli 8 listopada. Reprezentacja będzie miała po dwa treningi dziennie, wszystkie na Narodowym Stadionie Rugby. Rugbiści dwa razy w czasie zgrupowania skorzystają z siłowni, środa będzie dniem wolnym. Dystrybucja biletów rozpocznie się od poniedziałku, 1 listopada. Wejściówki będą kosztować 30 zł, będą również bilety ulgowe. Wszystko wskazuje na to, że reprezentacja zamieszka w Courtyard Gdynia Waterfront na Skwerze Kościuszki.

Maciej Słomiński