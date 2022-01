Obyś żył w ciekawych czasach - brzmi znane chińskie przysłowie. W rzeczywistości jest to klątwa, o czym przekonujemy się właśnie teraz. Pandemia COVID-19 utrudnia życie i planowanie, dotyczy to również sportu. Jeszcze wczoraj dwie kluczowe zawodniczki reprezentacji Polski rugby 7 - Natalia Pamięta i wybrana do "dream teamu" turnieju HSBC World Series w Maladze, Małgorzata Kołdej miały pozytywne wyniki testów antygenowych i musiały przebywać w izolacji. W rozmowie z Interią trener reprezentacji, Janusz Urbanowicz wyrażał nadzieję, że chore zawodniczki jednak wyzdrowieją i będą do jego dyspozycji:

- (...) liczymy że w czwartek dziewczyny uzyskają wyniki negatywne i będą mogły grać. Zwłaszcza, że zawodniczki czują się dobrze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. POR: Podcast O Rugby - Odcinek 15 (GOŚĆ: Marlena Mroczyńska). WIDEO INTERIA.TV

I proszę, zdrowotna huśtawka zawodniczek i emocjonalna nas wszystkich, którzy trzymają kciuki za naszą reprezentację, wychyliła się drugą stronę. W czwartek testy Pamięty i Kołdej były negatywne. Jeśli dodamy do tego, że chore wcześniej zawodniczki: kapitan Karolina Jaszczyszyn, Tamara Czumer i Martyna Wardaszka w dobrym zdrowiu i formie dotarły do Sewilli można być pełnym optymizmu przed weekendowymi meczami turnieju HSBC World Series Rugby 7 w stolicy Andaluzji. Trener Urbanowicz trochę narzeka, że nie wszystkie zawodniczki nie były w pełnym treningu, ale lepiej że są w ogóle gotowe do gry niż miałyby przebywać w izolacji w pokojach hotelowych.

Znamy już terminarz turnieju w Sewilli: w piątek o godz. 12 Polki zmierzą się z Irlandią, a o 18 z Rosją. Nazajutrz w sobotę o 11:51 z Brazylią. W zależności od wyników grupowych nasze zawodniczki zagrają o miejsca 1-8 lub 9-12. Co ciekawe zawody będą rozgrywane na Estadio Olimpico de la Cartuja, tym samym na którym polscy piłkarze w czerwcu podczas Euro 2020 zremisowali z Hiszpanią 1-1.

Rugby. Polki zdrowe i do turnieju World Series

Oprócz zawodniczek, które wyzdrowiały gotowe do gry są Julia Druzgała i Sylwia Witkowska, które zmagały się z urazami barków po turnieju w Maladze.

Wobec wyższego trener Janusz Urbanowicz ma do dyspozycji komplet 14 rugbistek, z których wybierze 12 które znajdą się w składzie polskiej drużyny w Sewilli. Są to: Karolina Jaszczyszyn, Martyna Wardaszka, Aleksandra Leśniak, Julia Druzgała, Anna Klichowska, Małgorzata Kołdej, Hanna Maliszewska, Marta Morus, Natalia Pamięta, Oksana Panasenko, Sylwia Witkowska, Patrycja Zawadzka (wszystkie reprezentują Biało-Zielone Ladies Gdańsk) oraz Tamara Czumer, Aleksandra Lachowska (Legia Warszawa).

Sztab pozostaje w składzie: Janusz Urbanowicz - I trener, Tomasz Stępień - II trener, Piotr Kwidziński - menadżer i Robert Cajzer - fizjoterapeuta.

Maciej Słomiński