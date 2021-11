Po dobrym początku rozgrywek Rugby Europe Trophy (RET) i pierwszym w historii wyjazdowym zwycięstwie z Ukrainą, apetyty w polskim rugby wzrosły. Kolejne dwa mecze odbędą się przed polską publicznością - 13 listopada w Gdyni z Niemcami i 20 listopada w Warszawie ze Szwajcarią. Już widać, że wygrać z naszymi zachodnimi sąsiadami nie będzie łatwym zadaniem - "Czarne Orły" 30 października w Szawlach pokonały Litwę 46:16. Wcześniej Litwa minimalnie uległa Ukrainie, z którą Polacy stoczyli wyrównany bój. Mecz meczowi nierówny, a sport dlatego jest piękny, że w każdych zawodach drużyny startują z czystą kartą i każde rozstrzygnięcie jest możliwe.

Można już kupować bilety na mecz z Niemcami w Gdyni - są dostępne na stronie Eventim.pl w cenie 30 i 15 zł.

Jak pisze w oficjalnym komunikacie Polski Związek Rugby, na niemiecko-szwajcarski dwumecz walijski selekcjoner reprezentacji Polski powołał aż 37 zawodników. Związek tłumaczy tak liczną grupę powołanych zawodników, zobowiązaniami służbowymi rugbistów, co pokazuje, że mamy do czynienia z dyscypliną wciąż półamatorską. Zgrupowanie potrwa aż dwa tygodnie - od 8 do 21 listopada. Na czas pierwszej jego części Polacy zamieszkają w Hotel Courtyard By Marriott - Waterfront w Gdyni, na czas drugiej w Hotel Ibis w Siedlcach.

Oto pełna lista powołanych wraz z ich przynależnością klubową:

Krystian Olejek, Łukasz Korneć - Awenta Pogoń Siedlce,

Sylwester Gąska, Piotr Zeszutek, Adam Piotrowski, Thomas Fidler, Jan Mroziński, Mateusz Plichta, Wojciech Piotrowicz, Radosław Bysewski - Ogniwo Sopot

Grzegorz Buczek, Michał Krużycki - Lechia Gdańsk

Krystian Pogorzelski, Przemysław Dobijański - Master Pharm Rugby Łódź SA

Siokivaha Taufui Halaifuana, Jan Cal - OKS Up Fitness Skra Warszawa

Adrian Pętlak, Artur Fursenko, Dawid Plichta, Michał Gadomski - Orkan Sochaczew

Marcin Siemaszko, Daniel Tomanek - Juvenia Kraków

Daniel Gdula - Posnania Poznań

Dominik Mohyła, Szymon Sirocki, Anton Szaszero - Arka Gdynia

Mateusz Bartoszek - Rugby Club Bassin d’Arcachon, Francja

Patryk Reksulak - Rugby Club Yverdon, Szwajcaria

Quentin Cieśliński - ASV Lavaur Rugby, Francja

Eryk Łuczka - Hornets RFC, Anglia

Edward Krawiecki - Bromsgrove RFC, Anglia

Dawid Rubaśniak - Ebbw Vale RFC, Walia

Jakub Małecki - Burry Port RFC, Walia

Ross Cooke - Tynedale RFC Corbridge, Anglia

Stasio Maltby - Brighton Blues FC, Anglia

Jakub Kijak - Bournville RFC Birmingham, Anglia

Oscar Kolowski - Taunton RFC, Anglia

Craig Bachurzewski - Bigger RFC, Szkocja

Wśród wyżej wymienionych nazwisk rzuca się w oczy Anton Szaszero z Arki Gdynia. Ten pochodzący z Ukrainy zawodnik był już powołany na mecz we Lwowie z ...Ukrainą. Wówczas rugbista na obóz przygotowawczy w Siedlcach w ogóle nie dotarł ponieważ istniały poważne obawy, że jego gra będzie skutkować walkowerem dla Ukrainy. Co więcej w środowisku mówiło się, że z racji jego gry dla reprezentacji 7 rugby "Sino-Żółtych" gra dla naszej kadry w ogóle nie będzie możliwa. Polski Związek Rugby sprawdził jednak sytuację Szaszero w World Rugby. Oddajmy głos Mateuszowi Dąbrowskiemu, członkowi zarządu PZR, który niezwykle rzeczowo jak na człowieka związanego z branżą IT przystało, wyjaśnia zagadnienie:

- Turnieje Grand Prix Rugby 7, w których brał udział Anton Szaszero trzeba podzielić na dwie kategorie: te które są i nie są eliminacjami do Igrzysk Olimpijskich. Przepis mówi, że jeżeli zawodnik nie ukończył 20 lat i grał w reprezentacji Rugby 7, lecz nie na Igrzyskach Olimpijskich oraz World Series, to może reprezentować inny kraj. Chcieliśmy mieć pewność, że drużyna w której grał Anton do takich się nie zaliczała.

Tyle Mateusz Dąbrowski. Anton Szaszero może grać dla Polski i tym samym stać się rugbowym Mattym Cashem.

Dodajmy, że Szaszero to nie byle jaki zawodnik. To lider i najlepszy strzelec klubu Ekstraligi rugby, Arki Gdynia. W ośmiu meczach sezonu "10" Arki zdobyła 86 punktów co plasuje go na trzecim miejscu w tabeli najskuteczniejszych strzelców Ekstraligi.



Maciej Słomiński