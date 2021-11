Nowy program zaraz po końcowym gwizdku spotkań Polaków. Interia Sport - Gramy Dalej!

Piszący te słowa dopiero od niedawna jest "w szponach rugby", ale nawet w najlepiej udokumentowanej i najbardziej popularnej na świecie piłce nożnej nie brak kontrowersji historycznych. Nie inaczej jest w rugby, dlatego aby wprowadzić czytelnika w temat meczów reprezentacji polskiej i niemieckich oddam głos Maciejowi Powale-Niedźwieckiemu, niegdyś znakomitemu zawodnikowi, potem trenerowi m.in. reprezentacji, obecnie historykowi tej pięknej dyscypliny sportu.

Reklama

- Według mojej logiki rozumowania mecz w Gdyni nie będzie numerem 40, a 12. Dlaczego? Otóż w mojej opinii Polska grała z trzema odrębnymi drużynami niemieckimi - 22 razy z NRD, sześć z RFN, 11 z Niemcami. Graliśmy z reprezentacjami trzech krajów, nie z jednym. Na takim stanowisku stoję z moim kolegą Jackiem Wierzbickim. Podobnie sytuacja ma się z Czechami - graliśmy z trzema reprezentacjami - z Czechosłowacją, Czecho-Słowacją (przejściowy okres tzw. "aksamitnego rozwodu" i mecz w Bytomiu w 1992 r.), wreszcie z Czechami - tłumaczy Powała - Niedźwiecki, którego syn Stanisław, kontuje rodzinne tradycje, obecnie jest zawodnikiem mistrza Polski i lidera Ekstraligi, Ogniwa Sopot.

Trudno się z powyższym podejściem nie zgodzić. Prezentując historię meczów Polski i Niemiec, zaczniemy niejako od końca, gdy Biało-Czerwoni potykali się z drużyną zjednoczonych Niemiec.



Zdjęcie Interia Sport - Gramy Dalej po meczu z Andorą / Interia.pl / INTERIA.PL

Mecze z Niemcami. 11 spotkań, 5 wygranych, 6 przegranych. Stosunek punktów 174:229.

1. 19.05.1991 r. Heidelberg, Niemcy - Polska 6:0

2. 03.11.1991 r. Gdańsk, Polska - Niemcy 6:10, punkty: Jarosław Hodura 6



Zdjęcie "Przegląd Sportowy" z 04.11.1991 r. /

Po 18-letniej przerwie reprezentacja ponownie zawitała w Gdańsku. Tym razem jednak mecz rozegrała nie na stadionie przy Traugutta a na małym, kameralnym stadionie przy alei Grunwaldzkiej. Spotkanie rozgrywane było w ramach Pucharu FIRA (oficjalna nazwa FIRA Trophy 1990-92). Polska i Niemcy walczyły w grupie B1 drugiej dywizji rozgrywek. Mecz z Niemcami praktycznie decydował, która z drużyn w następnej edycji grać będzie w pierwszej dywizji. Przed meczem fachowcy typowali zwycięstwo naszej reprezentacji. Niestety rzeczywistość była inna. W 9 minucie meczu zawodnicy z Niemiec zdobywają przyłożenie i obejmują prowadzenie 4:0. Wtedy nasz zespół przejął inicjatywę, którą posiadał do końca pierwszej połowy. Przewagę udokumentował dwoma skutecznie egzekwowanymi karnymi. Do przerwy 6:4 dla Polski. Po przerwie warunki dyktowali już goście, którzy zdobywając 6 punktów (dwa karne) zasłużenie wygrali mecz. Polacy zajmują w grupie drugie miejsce za Niemcami a przed Belgami i Holandią.



3. 22.10.2000 r. Berlin, Niemcy - Polska 13:26, punkty: Rafał Kochański 10, Bogdan Wróbel 6, Maciej Brażuk i Waldemar Szwichtenberg po 5.

4. 04.04.2002 r. Gdynia, Polska - Niemcy 20:12, punkty: Paweł Lipkowski 10, Piotr Jurkowski 5, Janusz Urbanowicz 3, Maciej Szablewski 2.

5. 29.03.2003 r. Gdynia, Polska - Niemcy 15:37, punkty: Bartłomiej Kraska, Konrad Pisarek i Janusz Urbanowicz po 5.

Zdjęcie Rafał Wojcieszak podczas meczu Polska - Niemcy w Gdyni / fot. Andrzej Kubiak / Newspix

6. 16.05.2004 r. Heidelberg, Niemcy - Polska 34:10, punkty: Alexis Konieczny i Jacek Wojaczek po 5.

- W Heidelbergu prowadziliśmy 10:0 i były jeszcze dwie dogodne do podwyższenia wyniku sytuacje. Przez godzinę mieliśmy przewagę, by później opaść z sił. Uwaga ta odnosi się także do debiutanta Alexisa Koniecznego. Jednak generalnie był wzmocnieniem. Rozprowadzał grę nogą, popisał się skutecznością, bo kopał dwa razy i dwukrotnie zdobył punkty. Za jego przykładem zgłosiło się kolejnych czterech zawodników, którzy są Francuzami, a chcą grać w polskiej reprezentacji - mówił na łamach trójmiasto.pl. Jerzy Jumas, trener biało-czerwonych.

7. 20.11.2010 r. Frankfurt nad Menem, Niemcy - Polska 17:22, punkty: David Chartier 17, Kamil Bobryk 5.

8. 19.11.2011 r. Gdańsk, Polska - Niemcy 34:8, punkty: David Chartier 24, Krzysztof Hotowski i Wojciech Łukasiewicz po 5.

Zdjęcie Polska - Niemcy na stadionie w Gdańsku. W centrum bohater spotkania, zdobywca 24 punktów, David Chartier /Wojciech Figurski /Newspix

9. 03.11.2012 r. Gdańsk, Polska - Niemcy 22:13, punkty: David Chartier 17, Michał Krużycki 5.

Zdjęcie Mecz Polska - Niemcy w Gdańsku w listopadzie 2012 r. /Michał Fludra /Newspix

10. 09.11.2013 r. Berlin, Niemcy - Polska 43:13, punkty: Dawid Banaszek 8, Tomasz Gasik 5.

11. 02.11.2019 r. Łódź, Polska - Niemcy 15:35, punkty: Grzegorz Buczek, Jan Cal, Daniel Gdula po 5.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Podcast o Rugby: Odcinek 3. GOŚĆ: Piotr Zeszutek. Wideo INTERIA.TV

Mecze z NRD. 22 spotkania, 17 wygranych, 1 remis, 4 przegrane (ostatni w 1963 r.), stosunek punktów 457:84.

1. 24.08.1958 r. Łódź, Polska - NRD 9:8, punkty: Marian Głuszek 6, Edward Bartkowiak 3.

2. 23.05.1959 r. Bukareszt, Polska - NRD 3:3, punkty: Zbigniew Janus 3

3. 21.06.1959 r. Frankfurt nad Odrą, NRD - Polska 14:8, punkty: Franciszek Nowak, Wiesław Żurawski po 3, Alojzy Moskała 2.

4. 27.05.1960 r. Plauen, NRD - Polska 0:3, punkty: Zbigniew Janus 3.

5. 16.10.1960 r. Rzeszów, Polska - NRD 3:8, punkty: Leon Dzieruń 3.

6. 28.05.1961 Brno, Polska - NRD 0:3

7. 23.05.1962 r. Chodaków, Polska - NRD 11:0, punkty: Rajmund Klimkowski 5, Wiesław Buczyński i Jerzy Skorus po 3.

8. 26.05.1963 r. Piteszti, Polska - NRD 6:11, punkty: Zbigniew Janus i Zbigniew Mirosz po 3.

9. 14.081964 r. Malmoe, Polska - NRD 12:3, punkty: Józef Grochowski 6, Zbigniew Janus i Alojzy Moskała po 3.

10. 19.06.1967 r. Puławy (inne źródła mówią o Radomiu), Polska - NRD 3:0, punkty: Zygmunt Kazimierczak 3.

11. 24.10.1971 r. Grimma, NRD - Polska 9:23, punkty: Ryszard Banaczek 8, Marian Włodarczyk i Józef Zieliński po 4, Andrzej Kołacz i Kazimierz Sasin po 3, Jerzy Klockowski 2.

Zdjęcie "Przegląd Sportowy" /

12. 22.10.1972 r. Racibórz, Polska - NRD 21:3, punkty: Bolesław Malarczyk 8, Jan Jagieniak 5, Eugeniusz Gołąb i Kazimierz Sasin po 4.

13. 07.10.1973 r. Drezno, NRD - Polska 0:16, punkty: Jerzy Klockowski, Bolesław Malarczyk, Krzysztof Mańko i Jan Pawelec po 4.

14. 21.04.1974 r. Sochaczew, Polska - NRD 17:0, punkty: Andrzej Kopyt 6, Eugeniusz Gołab i Józef Zieliński po 4, Jan Jagieniak 3.

15. 24.11.1974 r. Grójec, Polska - NRD 50:3, punkty: Ryszard Banaczek 11, Zygmunt Dobrzyński, Andrzej Kopyt i Jerzy Królicki po 8, Bolesław Malarczyk, Jan Pawelec, Marek Stachórko po 4, Jan Jagieniak 3.

Zdjęcie "Przegląd Sportowy" /

16. 12.10.1975 r. Piła, Polska - NRD 73:0, punkty: Ryszard Banaczek 15, Jerzy Jabłoński 10, Mirosław Górzyński, Andrzej Kopyt, Krzysztof Mańko i Longin Ostaszewski po 8, Jan Jagieniak, Henryk Krawczuk, Jerzy Królicki i Bolesław Malarczyk po 4.

17. 06.10.1985 r. Siedlce, Polska - NRD 22:4, punkty: Bogdan Stasiuk 12, Marian Florek i Jarosław Sikorski po 4, Mirosław Mańkowski 2.

18. 20.06.1986 r. Schwerin, NRD - Polska 6:27, punkty: Wiesław Janus 6, Krzysztof Matczak, Piotr Osiecki, Robert Pietrzak i Mirosław Żórawski po 4, karne przyłożenie 4.

19. 21.06.1986 r. Ludwigslust, NRD - Polska 6:41, punkty: Robert Pietrzak 12, Bogdan Stasiuk 8, Wiesław Janus 7, Krzysztof Matczak 6, Marian Florek i Stanisław Niczyporuk po 4.

20. 07.10.1987 r. Eilenburg, NRD - Polska 0:66, punkty: Sylwester Hodura i Stanisław Niczyporuk po 12, Wiesław Janus 10, Jarosław Sikorski i Piotr Szwichtenberg po 8, Jarosław Jeleń, Roman Ogrodziński, Piotr Osiecki i Andrzej Walas po 4.

Zdjęcie "Przegląd Sportowy" /

21. 29.04.1988 r. Starogard Gdański, Polska - NRD 22:3, punkty: Jacek Król 18, Bogdan Lewandowski 4.

22. 14.06.1989 r. Scheukditz, NRD - Polska 0:44, punkty: Wojciech Kołodziejczak i Andrzej Walas po 8, Eugeniusz Berdzik, Piotr Choduń, Sylwester Hodura, Jacek Król, Andrzej Langner, Zbigniew Piwowarski i Maciej Stachura po 4.

Mecze z RFN. 6 meczów, 4 wygrane, 2 przegrane, stosunek punktów: 92:54

1. 26.10.1958 r. Nowa Huta, Polska - RFN 3:11, punkty: Eugeniusz Bartkowiak 3.

2. 25.10.1959 r., Brunszwik, RFN - Polska 8:9, punkty: Zbigniew Janus 6, Stefan Gładysz 3.

3. 01.10.1961 r. Hanower, RFN - Polska 11:3, punkty: Stefan Gładysz 3.

4. 04.05.1975 r. Warszawa, Polska - RFN 29:6, punkty: Krzysztof Mańko 12, Jan Jagieniak 8, Czesław Jagieniak 7, Jerzy Klockowski 2.

5. 13.04.1986 r. Poznań, Polska - RFN 28:12, punkty: Sylwester Hodura i Krzysztof Matczak po 10, Jarosław Hodura i Grzegorz Kacała po 4.

Zdjęcie "Przegląd Sportowy" /

6. 11.05.1987 r. Hanower, RFN - Polska 6:20, punkty: Piotr Mikusek 8, Robert Barneta, Roman Ogrodziński i Jarosław Sikorski po 4.

Maciej Słomiński