Polskie rugbistki doskonale znają rosyjskie rywalki, gdyż wielokrotnie mierzyły się z nimi na niwie reprezentacyjnej jak i klubowej (w barwach Biało-Zielonych Ladies Gdańsk, które stanowią lwią część naszej kadry). To jednak nie wystarczyło, aktualne mistrzynie Europy, Rosjanki w ćwierćfinale turnieju HSBC World Series Rugby 7s okazały się lepsze i wygrały z Polską 26-5.

Początkowo mecz ćwierćfinałowy układał się jak we śnie. Pozytywnym śnie, bo już w pierwszej minucie, po błędzie rosyjskiej obrony punkty położyła niespełna 18-letnia Julia Druzgała, by po chwili wpaść w objęcia reszty Biało-Czerwonych, w tym swojej kuzynki, Marty Morus. Z podwyższenia w poprzeczkę trafiła Natalia Pamięta i to był początek złej passy naszej reprezentacji w tym meczu. Jeszcze w pierwszej połowie wyrównała Alena Tiron, który tym samym otworzyła swą drugą setkę przyłożeń dla reprezentacji Rosji.

W drugiej połowie Rosjanki systematycznie powiększały przewagę, dwa kolejne przyłożenia autorstwa Tiron rozstrzygnęły spotkanie, a Polki wyraźnie zapłaciły cenę za ciężki mecz w grupie z Kanadą. Mniej widoczna tym razem była Małgorzata Kołdej, który w dwóch poprzednich meczach zdobyła cztery przyłożenia.

Rugby. Polska - Rosja 5-26

Dzielna reprezentacja Polski jutro o godz. 10:22 w meczu o miejsca 5-8 ponownie zmierzy się z Kanadą. W zależności od wyniku tego meczu zawodniczki trenera Janusza Urbanowicza zmierzą się z wygranym lub przegranym z pary Anglia - Irlandia.

Polki wystąpiły w następującym składzie: Julia Druzgała, Anna Klichowska, Małgorzata Kołdej, Hanna Maliszewska, Marta Morus, Natalia Pamięta, Oksana Panasenko, Sylwia Witkowska, Patrycja Zawadzka (wszystkie reprezentują Biało-Zielone Ladies Gdańsk) oraz Aleksandra Lachowska (Legia Warszawa).

Ponadto sztab w składzie: Janusz Urbanowicz - I trener, Tomasz Stępień - II trener, Piotr Kwidziński - menadżer i Robert Cajzer - fizjoterapeuta.

Punkty dla Polski: Julia Druzgała 5

Punkty dla Rosji: Alena Tiron 15, Kristina Seredina 6, Balzat Chamiodowa 5

Wyniki ćwierćfinałów turnieju HSBC World Series Rugby 7 w Maladze

USA - Anglia, godz. 22-17

Francja - Irlandia, godz. 33-5

Australia - Kanada 33-10