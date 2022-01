W turnieju w Sewilli polska reprezentacja rugby 7 kobiet osiągnęła identyczny bilans jak tydzień temu w Maladze - jedna wygrana i cztery przegrane. Wówczas dało to ósme miejsce, dziś dziesiąte. To bezcenna nauka dla zawodniczek trenera Janusza Urbanowicza, jak ktoś mądry powiedział - trzeba ileś meczów przegrać, by potem wygrywać. World Series to absolutny światowy top, Polki zagrały w nim po raz pierwszy w historii i zagrały znacznie ponad stan dyscypliny w Polsce. Do anegdotycznej sytuacji doszło po pierwszym turnieju, gdy nasza drużyna miała problemy zdrowotne, organizatorzy przekonywali selekcjonera, że może ściągnąć z kraju, kogo mu się podoba. No tak, ale rugby 7 w Polsce uprawia około 150 zawodniczek, nie bardzo jest z czego wybierać, jest oczywiste że poziom reprezentacyjny prezentuje niewielka ich część.

W pierwszym turnieju w Maladze nie grały chore Karolina Jaszczyszyn i Tamara Czumer, z drugiego pozytywny wynik testu na COVID-19 wykluczył Natalię Pamięta, która była najlepsza wśród Polek podczas zawodów w Maladze. Mimo to nasze zawodniczki wypadły bardzo dobrze i zostały docenione, wiele z nich jak Jaszczyszyn, Małgorzata Kołdej czy Anna Klichowska były wysoko w klasyfikacjach indywidualnych.

W meczu o dziewiąte miejsce zawodów w Sewilli Polki chciały zrewanżować się za porażkę z Brazylią w grupie. W pierwszej połowie szło zgodnie z planem. Nasza sprinterka, Małgorzata Kołdej położyła punkty - to było jej dziewiąte przyłożenie w 12 meczu w dwóch hiszpańskich turniejach. Prawdziwa egzekutorka.

Wydawało się, że Polska dowiezie skromne prowadzenie do przerwy. Niestety ponad dwie minuty po upływie siedmiu minut, nasza obrona przysnęła, Brazylijka na skrzydle uciekła Klichowskiego i zamiast z prowadzeniem Biało-Czerwone schodziły na przerwę przegrywając. Druga połowa minęła już pod wyraźne dyktando Brazylijek, które wygrały z Polską po raz drugi w Sewilli - tym razem 17-5.

W kolejnych meczach turnieju w Sewilli Biało-Czerwone osiągnęły następujące rezultaty:

10-14 z Irlandią

5-29 z Rosją

15-17 z Brazylią

24-0 z Belgią

5-17 z Brazylią.

Polska - Brazylia 5-17 (5-7)

Punkty dla Polski: Małgorzata Kołdej 5.

Punkty dla Brazylii: Raquel Kochhann 7, Gabriela Costa i Thalia Costa po 5.

Skład Polski: Karolina Jaszczyszyn, Julia Druzgała, Anna Klichowska, Małgorzata Kołdej, Hanna Maliszewska, Patrycja Zawadzka, Sylwia Witkowska - Aleksandra Leśniak, Oksana Panasenko, Tamara Czumer, Martyna Wardaszka. Marta Morus,

Sztab w składzie: Janusz Urbanowicz - I trener, Tomasz Stępień - II trener, Piotr Kwidziński - menadżer i Robert Cajzer - fizjoterapeuta.

Końcowa tabela turnieju HSBC rugby 7 kobiet w Sewilli

1-4. Irlandia - Anglia

Australia - USA

5-6. Francja - Rosja

7-8 Kanada - Hiszpania

9. Brazylia

10. Polska

11. Belgia

12. Portugalia