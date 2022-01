Kobieta zmienną jest. Po wczorajszych porażkach z faworyzowanymi: Irlandią (minimalna 10-14) i Rosją (wyraźniej 5-29) wydawało się, że dziś w niemal samo południe polskie rugbistki pokonają Brazylię. Podopieczne trenera Janusza Urbanowicza robiły wczoraj lepsze wrażenie od zawodniczek z "Kraju Kawy". Tymczasem to Brazylia wygrała z Polską minimalnie 17-15, co więcej Rosja przegrała z Irlandią w kolejnym meczu 14-21, a przecież rugbistki z Zielonej Wyspy na dobrą sprawę powinny wczoraj przegrać z Polkami. To jest właśnie piękno sportu, za to go kochamy, że nie można niczego przewidzieć.

Polskie rugbystki zbierają doświadczenie

Polki nadal zbierają doświadczenie, a trener Urbanowicz krok po kroku prowadzi drużynę we właściwym kierunku. W sieci pojawiły się głosy, że to był najsłabszy mecz Polek w dotychczasowych turniejach w Maladze i w Sewilli. My się z tym nie zgadzamy, pamiętając, że Polki są drużyną zaproszoną do turniejów, uważamy że z Brazylią nasze zawodniczki były przez dużą część spotkania lepsze, przegrały przez błędy indywidualne. Na pewno do poprawy są również podwyższenia oraz gra w przewadze, której dziś tak jak wczoraj nie udało się przełożyć na punkty. Wczoraj błyszczały Anna Klichowska i kapitan Karolia Jaszczyszyn, dziś wreszcie swoje przyłożenie zaliczyła Hanna Maliszewska, która w poprzednich spotkaniach bardzo ciężko pracowała dla drużyny, ponownie rywalkom urwała się Małgorzata Kołdej. Coraz lepiej gra 17-letnia (!) Julia Druzgała. Niestety ponownie zabrakło w składzie Natalii Pamięty, być może jej obecność byłaby na wagę wygranej z Brazylią? Nie ma co gdybać, grają te zawodniczki, które są zdrowe i robią to bardzo dobrze. Przyłożenie Maliszewskiej zostały przez organizatorów nazwane jednym z najbardziej efektywnych w turnieju.

Co ciekawe po przyłożeniu Kołdej i stanie 15-17 tuż przed końcem meczu Polki nie podwyższały, co dałoby im remis, a usiłowały wygrać. Nie udało się, a potem a te pięć punktów dałyby awans do kolejnej rundy - do ćwierćfinału turnieju HSBC World Series w Sewilli.

W tej sytuacji jutro o świcie (godz. 9) w pierwszym meczu dnia Polska zmierzy się z Belgią, która dotychczas w Sewilli nie zdobyła ani jednego punktu. W zależności od wyniku tego meczu Biało-Czerwone rugbistki zagrają o 9 lub 11 miejsce z Portugalią lub ponownie z Brazylią.

Polska - Brazylia 15-17 (10-7)

Punkty dla Polski: Małgorzata Kołdej 10, Hanna Maliszewska 5.

Punkty dla Brazylii: Thalia Costa 10, Gabriela Lima 5, Raquel Kochhann 2.

Skład Polski: Karolina Jaszczyszyn, Julia Druzgała, Anna Klichowska, Małgorzata Kołdej, Hanna Maliszewska, Tamara Czumer, Sylwia Witkowska - Aleksandra Leśniak Oksana Panasenko, , Patrycja Zawadzka, Martyna Wardaszka. Marta Morus,

Sztab w składzie: Janusz Urbanowicz - I trener, Tomasz Stępień - II trener, Piotr Kwidziński - menadżer i Robert Cajzer - fizjoterapeuta.

Dotychczasowe wyniki turnieju HSBC rugby 7 kobiet w Sewilii

Grupa A

Kanada - Anglia 12-33

USA - Portugalia 52-0

Kanada - Portugalia 45-7

USA - Anglia 24-10

Anglia - Portugalia 46-0

USA - Kanada 14-7

1. USA 2. Anglia 3. Kanada 4. Portugalia

Grupa B

Irlandia - Polska 14-10

Rosja - Brazylia 26-7

Irlandia - Brazylia 29-12

Rosja - Polska 29-5

Polska - Brazylia 15-17

Rosja - Irlandia 14-21

1. Irlandia 2. Rosja 3. Brazylia 4. Polska

Grupa C

Francja - Hiszpania 43-0

Australia - Belgia 38-0

Australia - Hiszpania 26-7

Francja - Belgia 45-0

Hiszpania - Belgia 29-0

Australia - Francja 10-12

1. Francja 2. Australia 3. Hiszpania 4. Belgia

Ćwierćfinały HSBC World Series Rugby 7 kobiet

Irlandia - Kanada

Francja - Anglia

Rosja - Anglia

USA - Hiszpania

O miejsca 9-12

Polska - Belgia, niedziela godz. 9

Brazylia - Portugalia

Dotychczasowe wyniki turnieju HSBC rugby 7 mężczyzn w Sewilli

Grupa A

USA - Hiszpania 28-26

RPA - Hiszpania 33-12

RPA - USA

Grupa B

Irlandia - Niemcy 33-5

Argentyna - Jamajka 42-0

Irlandia - Jamajka 22-0

Argentyna - Niemcy 33-0

Niemcy - Jamajka 40-5

Argentyna - Irlandia 19-12



1. Argentyna 2. Irlandia 3. Niemcy 4. Jamajka





Grupa C

Francja - Walia 38-12

Anglia - Japonia 28-10

Francja - Japonia 43-0

Anglia - Walia 26-10

Japonia - Walia 26-5

Anglia - Francja 24-17

1. Anglia 2. Francja 3. Japonia 4. Walia

Grupa D

Australia - Szkocja 19-7

Kanada - Szkocja 5-21

Australia - Kenia 42-0

Kanada - Kenia 5-24

Szkocja - Kenia 14-10

Australia - Kanada 35-12

1. Australia 2. Szkocja 3. Kenia 4. Kanada