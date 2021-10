Mecz we Lwowie był bardzo zacięty. Polacy dopiero w drugiej połowie przeważyli szalę na swoją korzyść i ostatecznie po raz pierwszy w historii wygrali w rugby na wyjeździe z Ukrainą.

- Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężkie, fizyczne spotkanie. I tak, zgodnie z naszymi przywidywaniami, się stało. To było jak spotkanie derbowe - powiedział po meczu selekcjoner reprezentacji Polski, Chris Hitt.

- Mieliśmy trochę trudności w pierwszej połowie. Nie wykorzystaliśmy szans, które nam się nadarzyły. Nie powiedziałbym, że zdecydowało przygotowanie kondycyjne. To my, w samej końcówce spotkania, mieliśmy problemy. Ukraina mocno nas przycisnęła i była bliska osiągnięcia dobrego rezultatu. Musimy tę końcówkę meczu przeanalizować i wyciągnąć właściwe wnioski - przyznał walijski trener.

Rugby. Ukraina - Polska 24:27 we Lwowie

- Dałem dziś szansę kilku młodym zawodnikom, m.in. Sylwestrowi Gąsce, który tydzień temu grał w kadrze młodzieżowej, teraz w seniorach. Młodzież wykorzystała szansę, którą dostała, jestem absolutnie pod wrażeniem ich postawy. Uważam również, że zawodnicy którzy weszli z ławki rezerwowych nie zawiedli. Tego właśnie chcemy, do tego dążymy - chcemy mieć szeroki skład, w którym będzie rywalizacja. Jeśli młodzież nie dołączy do rotacji, to rywalizacji nie będzie i nikt nie skorzysta. Byłem wcześniej częścią sztabu reprezentacji Polski, ale pierwsze co powiedziałem moim zawodnikom jako selekcjoner, to że każdy ma czystą kartę i może zasłużyć na miejsce w składzie. Kartka ze składem jest pusta i to zawodnicy mają ją wypełnić - podkreślił Chris Hitt, selekcjoner reprezentacji Polski w rugby.

- Gdy objąłem reprezentacją mieliśmy długą rozmowę z kapitanem kadry Piotrem Zeszutkiem - mówiłem czego oczekuję od niego i reszty drużyny. Mecz we Lwowie pokazał, że drużyna "kupuje" ten plan i podejście proponowane przez sztab. Jest wiele sfer, w których możemy się poprawić. Chodzi zarówno o boisko, jak i szeroko pojętą organizację, nie ma co kryć. Z mojego punktu widzenia istotne jest to, że robimy postęp, że zmieniamy reprezentację. Najważniejsza jest dyscyplina i cierpliwość, by dać sobie czas na dokonanie tych zmian.

- Jesteśmy w tej chwili w dobrym miejscu i czasie. Kolejne dobre występy reprezentacji pozwolą jej rosnąć. Jestem pod wrażeniem wysiłku jaki drużyna Polski włożyła w mecz z Ukrainą. Zaowocowała praca wykonana na wcześniejszym zgrupowaniach, zaczynając od tego pierwszego, w lipcu. Nie wszyscy zawodnicy, którzy trenowali na tych obozach załapali się do składu na mecz o punkty z Ukrainą, ale wszyscy bardzo chcieli grać i reprezentować swój kraj.

- Nie ma co za wcześnie odlatywać, wygraliśmy dopiero jeden mecz, musimy trzymać stopy na ziemi. Niemcy postawią nam inne wyzwania niż Ukraina. Jestem pod wrażeniem dopingu dla Polski, który był tutaj we Lwowie. Liczę na jeszcze większe wsparcie podczas meczów domowych.

- Niektórzy deprecjonowali towarzyski mecz z Węgrami, ale dziś widać jak potrzebne to było spotkanie i nasz wspólny wartościowy czas. Młodzi zawodnicy, będąc razem na boisku, zyskali niezbędne doświadczenie.

Rugby. Selekcjoner Chris Hitt: chcę rywalizacji

- To jasne, że chcemy wygrywać kolejne mecze, skupiamy się na dwóch kolejnych. Zawodnicy chcą być częścią tej grupy, chcą grać w reprezentacji. Tego od nich żądam, by była rywalizacja.

- Moja rola kończy się, gdy zawodnicy wychodzą na boisko, ja mogę tylko nakreślić plan. Chcemy rozwijać się jako grupa, chcemy rozwijać poszczególnych zawodników. Mamy nowych rugbistów w drużynie, mamy nowy plan na grę. Stawiamy zawodnikom wysokie wyzwania, nie chcemy by nasza drużyna była jednowymiarowa. Teraz czeka nas analiza meczu z Ukrainą, potem mamy dwa kolejne mecze domowe w listopadzie - z Niemcami i Szwajcarią - po nich możemy ustawić się w dobrej pozycji wyjściowej w Rugby Europe Trophy - zakończył Chris Hitt, selekcjoner reprezentacji Polski w rugby.

Maciej Słomiński, Lwów