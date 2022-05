Rosjanie tracą mistrzostwa świata! Media: Odbędą się w Polsce

Turniej planowany jest w dniach 1-3 lipca. Według informacji dziennikarza, spotkania będą się odbywać na stadionie im. Henryka Reymana.

Początkowo gospodarzem imprezy miała być Moskwa, lecz tytuł organizatora został jej zabrany w wyniku zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Nie jest to jeszcze oficjalna informacja - ta ma zostać opublikowana dopiero w czwartek.

Rosja straciła kolejną imprezę! MŚ w rugby odbędą się w Polsce

MŚ w rugby to kolejny duży turniej, który po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą został przeniesiony z Rosji do Polski. Przypomnijmy, że Polska - do spółki ze Słowenią - zorganizuje także mistrzostwa świata w siatkówce.

Jak informowaliśmy już w kwietniu, strona polska była bardzo zmotywowana, aby przejąć organizację MŚ w rugby. Największą rolę w lobbowaniu odegrali sekretarz generalny Krzysztof Czajka oraz prezes Polskiego Związku Rugby, Dariusz Olszewski. A istotną kartą przetargową był argument o organizacji w przyszłym roku pod Wawelem Igrzysk Europejskich