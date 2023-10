Rodacy Messiego bezradni. "All Blacks" zagrają o czwarty tytuł

Argentyńscy rugbiści nie powtórzą sukcesu piłkarzy z Lionelem Messim na czele i nie zdobędą mistrzostwa świata. W półfinale "Los Pumas" zdecydowanie ulegli nowozelandzkim "All Blacks" 6:44. Miejsce w czwórce jest i tak jest wielkim sukcesem zawodników znad La Platy, a Nowa Zelandia za tydzień zagra o czwarty tytuł mistrzowski w historii.

We wcześniejszych 36 meczach Nowa Zelandia pokonała Los Pumas 33 razy i była zdecydowanym faworytem półfinału na Stade de France w St Denis. Tylko początek należał do Argentyny, która objęła prowadzenie 3:0 po skutecznie wykonanym rzucie karnym Emiliano Bofelliego. Był to jednak łabędzi śpiew drużyny z Ameryki Południowej. Na dwa przyłożenia Nowej Zelandii, Argentyna odpowiedziała rzutem karnym, choć wydawało się, że mogła powalczyć o przyłożenie.