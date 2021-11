W audycji podcast o rugby rozmawialiśmy z wielokrotnym reprezentantem Polski, Marcinem Baraniakiem o możliwych zmianach w składzie naszej drużyny na mecz ze Szwajcarią. Były zawodnik ataku mówił o potrzebie wystawienia w meczu z Helwetami kontuzjowanego ostatnio Daniela Gduli. I proszę, jakby selekcjoner Chris Hitt słuchał naszego programu, bo zawodnik Posnanii wraca do wyjściowego składu.

To nie koniec zmian w wyjściowym składzie Biało-Czerwonych. Formację młyna zasili zawodnik na co dzień grający we francuskim CS Vienne, Kamil Bobryk. To wielkie wzmocnienie, dodatkowo w składzie jest Tom Fidler, co do którego zdrowia były pewne obawy - zszedł kontuzjowany w meczu z Niemcami już po pięciu minutach. Z zawodników, których nie było w wyjściowym składzie w meczu w Gdyni zagra jeszcze Patryk Reskulak.

A oto cały wyjściowe składy obu drużyn:

Polska



1. Thomas Fidler

2. Kamil Bobryk

3. Radosław Bysewski

4. Edward Krawiecki

5. Mateusz Bartoszek

6. Jan Cal

7. Dawid Rubaśniak

8. Piotr Zeszutek - kapitan

9. Dawid Plichta

10. Wojciech Piotrowicz

11. Ross Cooke

12. Daniel Gdula

13. Michał Haznar

14. Stasio Maltby

15. Patryk Reksulak





Szwajcaria

Dominic Gorman Nathan Pelsy Vincent Vial Christian Rohrig Romin Vivarie Antoine Salino Tim Voegtli Cyril Lin William Meyer Jules Porcher Hugo Malyon Jess Roberson Tomasso Volta Lucas Heinrich Jolan Vincent