Reprezentacja Polski walczy w mistrzostwach Europy. Zimny prysznic na początek

Wynik meczu z Irlandią 0:21 został ustalony w pierwszej połowie, gdy rywalki, stały uczestnik World Series zdobyły trzy przyłożenia. W drugiej połowie gra toczyła się pod dyktando Polek, które nie miały szczęścia. Jak w tej sytuacji, gdy Natalii Pamięta w przyłożeniu przeszkodziły rugbowe słupy.

Czytaj także: Relacja z 1. dnia ME w rugby 7

Porażka z bardzo mocną Irlandią nie jest tragedią, zważywszy, że o medalach mistrzostw Europy będzie decydować łączna punktacja z dwóch turniejów. Tydzień temu Polki okazały się najlepsze triumfując w Lizbonie, od piątku do niedzieli trwa turniej w Krakowie. Selekcjoner reprezentacji Polski rugby 7 kobiet, Janusz Urbanowicz mówił nam w czwartkowym wywiadzie: - Naszym celem jest dojście do finału zawodów w Krakowie. To na 90% powinno dać nam złoto mistrzostw Europy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Świątek i Fręch w czwartej rundzie Wimbledonu? Minister sportu i turystyki: Wszystko się może zdarzyć. Wideo INTERIA.TV

Pierwsze kroki został zrobione wczoraj, gdy Polki wysoko pokonały Rumunię (45:5) i Niemcy (43:0). Przegrana z Irlandią da nam prawdopodobnie 2. miejsce w grupie i konieczność gry z wygranym drugiej z grup eliminacyjnych.

W kolejnym meczu grupowym o 15:56 Polki zagrają o 13:40 z Czechami. W niedzielę zostaną rozegrane półfinały i finały.

Skład reprezentacji Polski rugby 7 kobiet: 1. Martyna Wardaszka, 2. Julianna Schuster, 3. Tamara Czumer-Iwin, 4. Małgorzata Kołdej, 5. Marta Morus, 6. Katarzyna Paszczyk, 7. Anna Klichowska, 8. Karolina Jaszczyszyn (kapitan), 9. Hanna Maliszewska, 10. Julia Druzgała, 11. Natalia Pamięta, 12. Sylwia Witkowska, 13. Ilona Zaishliuk. Sztab: Janusz Urbanowicz - I trener, Tomasz Stępień - II trener, Agata Szczepańczyk - manager, Piotr Kwidziński - kierownik drużyny, Robert Cajzer - fizjoterapeuta.

Nasza męska reprezentacja znajduje się na przeciwległym biegunie, w Lizbonie przegrała wszystkie mecze, nie wiedzie jej się na razie w Krakowie, gdzie wczoraj przegrała 12:38 z Hiszpanią i 7:17 z Włochami. Drużyna trenera Andrzeja Kozaka zmierzy się dziś z Portugalią (godz. 12:34) i Litwą (17:08).

Skład reprezentacji Polski rugby 7 mężczyzn: 1. Vaha Halaifonua, 2.Przemysław Dobijański, 3. Eryk Chain, 4. Dawid Plichta, 7. Igor Pątek, 9. Grzegorz Szczepański, 10. Mateusz Plichta, 11. Daniel Trybus, 12. Bartosz Sadowski, 23. Marcin Morus, 41. Robert Wójtowicz

Sztab: Andrzej Kozak - Trener, Jacek Jasiński - Asystent trenera, Jan Głazek - trener przygotowania motorycznego, Wojciech Pogorzelec - Fizjoterapeuta.

Maciej Słomiński, Interia, Kraków