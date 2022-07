Reprezentacja Polski walczy o złoto mistrzostw Europy. Pierwszy krok zrobiony

O kolejności w mistrzostwach kontynentu będzie decydować łączna punktacja z dwóch turniejów. Tydzień temu Polki okazały się najlepsze triumfując w Lizbonie, od dziś do niedzieli trwa turniej w Krakowie. Selekcjoner reprezentacji Polski rugby 7 kobiet, Janusz Urbanowicz mówił nam w czwartkowym wywiadzie: - Dojście do finału zawodów w Krakowie. To na 90% powinno dać nam złoto mistrzostw Europy.

Pierwszy krok został zrobiony. W inauguracyjnym spotkaniu grupowym Polska bez problemu 45:5 pokonała Rumunię i to mimo, że w meczu nie wzięła udziału nasza kapitan, kontuzjowana na razie Karolina Jaszczyszyn i mimo, że to rywalki jako pierwsze zaliczyły przyłożenie. Jedna z naszych zawodniczek, Katarzyna Paszczyk mówiła po końcowym gwizdku, że "był to potrzebny naszej drużynie zimny prysznic, po którym trema puściła".

Dotychczasowe wyniki Polek:

45:5 z Rumunią

W kolejnym meczu grupowym o 15:56 Polki zagrają z Niemkami, a jutro o 10 z Irlandią (najsilniejszy rywal) i 13:40 z Czechami. W niedzielę zostaną rozegrane półfinały i finały.

Skład reprezentacji Polski rugby 7 kobiet: 1. Martyna Wardaszka, 2. Julianna Schuster, 3. Tamara Czumer-Iwin, 4. Małgorzata Kołdej, 5. Marta Morus, 6. Katarzyna Paszczyk, 7. Anna Klichowska, 8. Karolina Jaszczyszyn (kapitan), 9. Hanna Maliszewska, 10. Julia Druzgała, 11. Natalia Pamięta, 12. Sylwia Witkowska, 13. Ilona Zaishliuk. Sztab: Janusz Urbanowicz - I trener, Tomasz Stępień - II trener, Agata Szczepańczyk - manager, Piotr Kwidziński - kierownik drużyny, Robert Cajzer - fizjoterapeuta.

Nasza męska reprezentacja znajduje się na przeciwległym biegunie, w Lizbonie przegrała wszystkie mecze. W Krakowie walczy o rehabilitację, występując w znacznie zmienionym składzie w porównaniu do tego sprzed tygodnia. Na razie Polakom nie wyszedł pierwszy mecz - do przerwy przegrywali z Hiszpanią 0:33, by ostatecznie ulec 12:38. Dwa przyłożenia dla Biało-Czerwonych zdobyli Eryk Chain, z Up Fitness Skry Warszawa i Igor Pątek z Pogoni Siedlce.

Dotychczasowe wyniki Polaków:

12:38 z Hiszpanią

Drużyna trenera Andrzeja Kozaka zmierzy się w kolejnych meczach: z Włochami (20:52) oraz w sobotę: z Portugalią (godz. 12:34) i Litwą (17:08).

Skład reprezentacji Polski rugby 7 mężczyzn: 1. Vaha Halaifonua, 2.Przemysław Dobijański, 3. Eryk Chain, 4. Dawid Plichta, 7. Igor Pątek, 9. Grzegorz Szczepański, 10. Mateusz Plichta, 11. Daniel Trybus, 12. Bartosz Sadowski, 23. Marcin Morus, 41. Robert Wójtowicz.

Sztab: Andrzej Kozak - Trener, Jacek Jasiński - Asystent trenera, Jan Głazek - trener przygotowania motorycznego, Wojciech Pogorzelec - Fizjoterapeuta.



Maciej Słomiński, Interia