Polki zagrają w International Invitation w grupie B, gdzie ich rywalkami będą Gruzja, Irlandia Development i zespół DeltaDrone Tuks Women 7s z Republiki Południowej Afryki. Impreza rozgrywana będzie w dniach 2-4 grudnia. Dla "Biało-Czerwonych" to już nie pierwszy udział w turnieju w Dubaju, nasza drużyna po raz pierwszy znalazła się na tej niezwykle prestiżowej imprezie już w 2017 roku.





Teraz nasza coraz bardziej doświadczona drużyna, która w ostatnich mistrzostwach Europy w rugby 7 zdobyła historyczny, srebrny medal, jedzie do Dubaju ze sporymi nadziejami. Polki zmierzą się z bardzo silnymi, doświadczonymi zespołami, ale absolutnie nie stoją na straconej pozycji.



- Turniej w Dubaju, który będzie obsadzony świetnymi zespołami. Wylatujemy już w poniedziałek. Każda z nas jest pełna nadziei i motywacji do jak najlepszego występu. Dobrze wiemy że nasza reprezentacja ma ogromny potencjał, mamy nie tylko przez umiejętności ale serce do walki - mówi w rozmowie z Interią Natalia Pamięta i zapewnia, że Polki mierzą wysoko. - Jadąc na taki turniej chyba każdy myśli o pozycjach medalowych, tak więc mamy cichą nadzieje, że uda nam się sięgnąć pierwszej trójki.





