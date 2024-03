REC: ostatnie starcie, Polacy chcą powalczyć o zwycięstwo

- Sporym wyzwaniem dla sztabu, było utrzymanie kontynuacji i stabilność składu z meczu na mecz - przyznał trener Chris Hitt. - Ten okres był dla zawodników bardzo wymagający, bo musieli spędzić sporo czasu poza domem i wziąć urlopy w pracy, by móc grać na poziomie międzynarodowym w rugby, którym nie zajmują się zawodowo. Jednocześnie mieliśmy szansę, by sprawdzić jak szerokie mamy zaplecze zawodników, które szkoliło się w polskim rugby przez ostatnie sześć, osiem lat.

Stawką tego spotkania będzie nie tylko siódme miejsce, ale również utrzymanie w Rugby Europe Championship, choć ta kwestia jest już praktycznie przesądzona. Polacy, by pozostać na najwyższym dostępnym poziomie europejskich rozgrywek muszą nie tylko pokonać Belgię, ale dokonać tego różnicą ponad 60 punktów. Przy zwycięstwie Polaków zespoły zrównają się bowiem zarówno punktami, jak i liczbą zwycięstw w bezpośrednich pojedynkach, a wówczas o tym kto spadnie do Rugby Europe Trophy decyduje bilans małych punktów.

Szanse na tak okazałe zwycięstwo są minimalne. Mimo to, trener naszej reprezentacji zapewnia, że jego drużynie nie brakuje motywacji. - Zespół podchodzi do najbliższego meczu, jak do finału. Zostało nam jedno spotkanie do końca sezonu i jedna szansa, żeby zakończyć zmagania zwycięstwem. To czas, by cieszyć się ostatnim pojedynkiem w tegorocznym sezonie Championship, zwłaszcza że gramy na wspaniałym obiekcie w Paryżu, na którym większość z tych zawodników nie miałaby nigdy szansy wystąpić, gdyby nie "super niedziela". Nie możemy się doczekać starcia z Belgią - podkreślił Chris Hitt.