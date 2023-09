Przegrali pierwszy raz w historii. Piłkarscy miliarderzy nie mogli uwierzyć

Ceremonia zawierała wszystkie typowo francuskie akcenty jak bagietki, ser wieżę Eiffela. Potem na arenę wkroczyli sportowcy - nowozelandzcy "All Blacks" zaprezentowali efektowny, tradycyjny taniec "haka", który poniósł ich ku dobrej pierwszej połowie. Faworyzowani francuscy gospodarze prowadzili 9:8, ale długo nie mogli poradzić sobie z przybyszami z południowej półkuli, którzy na początku drugiej połowy wyszli na prowadzenie 13:8 po drugim przyłożeniu Marka Telea.

Nowa Zelandia przegrała po raz pierwszy w fazie grupowej Pucharu Świata w rugby

To podziałało na "Koguty" jak płachta na byka, wtedy Francuzi złapali właściwy rytm i prowadzeni przez obrońcę Thomasa Ramosa (zdobył aż 17 punktów) wygrali zdecydowanie 27:13. To pierwsza w historii porażka trzykrotnych zdobywców Pucharu Świata "All Blacks" w fazie grupowej.