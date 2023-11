Prestiżowy turniej w Polsce, Kraków gospodarzem World Rugby HSBC Sevens Challenger

World Rugby HSBC Sevens Challenger 2024 to cykl trzech turniejów, rozgrywanych w okresie od stycznia do maja na trzech kontynentach, którego stawką jest wejście do wielkiego finału i szansa awansu do całorocznego cyklu HSBC SVNS w 2025 roku. Pierwsza runda rywalizacji kobiet i mężczyzn odbędzie się w połowie stycznia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Dubaju. Kolejną zaplanowano w Montevideo, stolicy Urugwaju na początek marca. Trzeci, decydujący etap zmagań będzie gościć w Krakowie i Monachium. W Monachium toczyć się będzie rywalizacja drużyn męskich, podczas gdy do stolicy Małopolski przyjadą drużyny żeńskie, włącznie z liczącą się w stawce reprezentacją Polski.

Tym samym Stadion Miejski w Krakowie stanie się po raz kolejny areną międzynarodowych zmagań w olimpijskiej odmianie rugby. W 2022 roku właśnie tutaj Polki sięgnęły po tytuł mistrzyń Europy, podczas finałowego turnieju Rugby Europe Sevens Championship. W tym roku ponad pięć tysięcy kibiców wspierało naszą kadrę podczas finału turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 podczas Igrzysk Europejskich. Biało-Czerwone uległy tylko Brytyjkom i zapewniły sobie prawo gry w turnieju barażowym w Monako. Warto zwrócić uwagę, że na trzy dni rywalizacji w rugby 7 podczas Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, organizatorzy sprzedali ponad siedem tysięcy biletów. Tym samym była to najpopularniejsza dyscyplina wydarzenia, na które złożyło się 29 sportów.

- To kolejna wielka międzynarodowa impreza, obok drużynowych mistrzostw świata seniorów w szachach i Pucharu Świata w teqballu, która w przyszłym roku trafi do naszego miasta w następstwie czerwcowych Igrzysk Europejskich. Wysoka ocena Igrzysk oraz wcześniejszych mistrzostw Europy w rugby 7 nie tylko na kontynencie, ale i na świecie, otwiera nam kolejne okna na wielkie wydarzenia sportowe pod Wawelem. Co ważne, mamy ogromną szansę zarówno na sukces organizacyjny, jak i sportowy, bo nasza żeńska reprezentacja coraz mocniej puka do światowej czołówki - powiedział Janusz Kozioł, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej.

Kraków gospodarzem World Rugby HSBC Sevens Challenger

Wszystkie trzy turnieje HSBC Sevens Challenger będą toczyć się w olimpijskim formacie. Oznacza to, że dwanaście drużyn zostanie podzielone na trzy grupy po cztery zespoły. Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy oraz dwie z najlepszym bilansem z trzecich miejsc awansują do ćwierćfinału. Następnie zostaną rozegrane półfinały i finały. Cztery najlepsze reprezentacje po trzech turniejach wywalczą sobie prawo gry w SVNS Grand Final w Madrycie (31 maja - 2 czerwca), gdzie spotkają się w bezpośrednim starciu z zespołami, które ukończą rywalizację w HSBC SVNS 2024 na miejscach od 9 do 12. Miejsce w głównym cyklu na 2025 rok zapewnią sobie cztery najlepsze drużyny finału.

Rywalkami Polek w drodze o realizację wielkiego marzenia będą drużyny z wszystkich części świata. Obok znanych nam dobrze reprezentacji Belgii i Czech, walczyć będziemy również z Chinami, Hong-Kongiem, Tajlandią, Argentyną, Paragwajem, Kenią, Ugandą, Meksykiem oraz Papuą Nową Gwineą. W rywalizacji panów zmierzą się: Portugalia, Gruzja, Niemcy, Urugwaj, Chile, Kenia, Uganda, Meksyk, Japonia, Hong-Kong, Papua Nowa Gwinea oraz Tonga. Spotkania w roli arbitra poprowadzi 11 kobiet i 9 mężczyzn z 14 krajów.

- Nasza żeńska kadra dała nam w ostatnich latach mnóstwo radości. W 2022 roku podczas turnieju Challengera w Chile była o krok od awansu, dopiero w finale ulegając Japonii. Wierzę, że w zbliżającym się roku dziewczyny zrealizują swoje marzenia i wywalczą zarówno awans do HSBC SVNS, jak i na igrzyska olimpijskie. Gra przed własną publicznością z pewnością będzie dla nich doskonałą motywacją. Powierzenie nam organizacji tego turnieju przez World Rugby to zaszczyt i nagroda za pracę, którą wykonaliśmy w ostatnich latach. Wyzwanie, z którym zmierzymy się z wielką radością. Cieszy nas również rosnące zaufanie światowej federacji - powiedział Dariusz Olszewski, prezes Polskiego Związku Rugby.

Turnieje Challenger zostały wprowadzone w 2020 roku przez światową federację World Rugby, by wspierać rozwój rugby siedmioosobowego na świecie i wyznaczyć rozwijającym się krajom, jasną drogę awansu na najwyższy poziom rozgrywek. W tym roku partnerem cyklu zostało HSBC, które wspiera rugby 7 niezmiennie od 12 lat, będąc tytularnym sponsorem zmagań elity i walnie przyczyniając się do wzrostu popularności tej wersji sportu, który od 2016 roku znalazł się w programie igrzysk olimpijskich.

- W 2024 format World Rugby HSBC Sevens Challenger został poszerzony do trzech turniejów oraz wielkiego finału w Madrycie, co jeszcze bardziej podniesie standard rywalizacji i zapewni drużynom więcej możliwości gry. World Rugby z niecierpliwością czeka na współpracę z gospodarzami poszczególnych turniejów w celu dostarczenia przełomowego cyklu turniejów w tym fascynującym dla rugby siedmioosobowego roku, który zwieńczą Igrzyska Olimpijskie w Paryżu - powiedział Nigel Cass, World Rugby Chief Competitions and Performance Officer.

HSBC World Rugby Sevens Challenger 2024:

Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) - Sevens Stadium - 12-14 stycznia 2024 (kobiety i mężczyźni)

Montevideo (Urugwaj) - Estadio Charrúa - 8-10 marca 2024 (kobiety i mężczyźni)

Kraków (Polska) - Stadion Miejski im. Henryka Reymana - 18-19 maja 2024 (kobiety)

Monachium (Niemcy) - Dantestadion - 18-19 maja 2024 (mężczyźni)