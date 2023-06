Potęga na drodze reprezentacji Polski, nowe twarze w kadrze

Mecz z Gruzją, europejską potęgą, która już niebawem powalczy w Pucharze Świata, to dla polskiego rugby prawdziwe święto. To również piękne zwieńczenie sezonu, w którym nasza reprezentacja po raz pierwszy od wielu lat rywalizowała na poziomie Championship, czyli w mistrzostwach Europy, odnosząc pierwsze, historyczne zwycięstwo nad Belgią.

Spotkanie pod hasłem "Wielki Mecz Przyjaźni", odbędzie się z okazji 30. rocznicy podpisania "Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Gruzji", sporządzonego w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 roku. Dla naszej drużyny będzie to doskonały sprawdzian tego, jaki progres poczyniła w ostatnich miesiącach, a także jak dużo brakuje nam do drużyn kalibru Gruzinów. Dlatego trener Chris Hitt postawił głównie na sprawdzonych graczy, choć w jego zestawieniu znalazło się również kilka nowych twarzy.

Jak ta mieszanka rutyny z młodością sprawdzi się w starciu z Gruzją? Na pewno Polaków czeka bardzo ciężkie spotkanie. Jak podkreślał niedawno Grzegorz Buczek, nasi zawodnicy są już mocno poobijani po długim sezonie, ale bardzo zdeterminowani by zmierzyć się z tym rywalem. Dla wielu to spełnienie marzeń i szansa, by pokazać, że polskie rugby zrobiło krok do przodu.