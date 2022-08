Polska wyprawa po złote runo. Dwa kroki zrobione, zostały cztery

Z dwóch dzisiejszych meczów trudniejszy był ten z Argentyną o czym świadczy wynik 39:5. Na początku był nawet remis 5:5, gdy na przyłożenie kapitanki Karoliny Jaszczyszyn, rywalki odpowiedziały tym samym. Potem już dominacja zawodniczek trenera Janusza Urbanowicza była zdecydowana. Pod koniec spotkania nasz selekcjoner mógł sobie pozwolić na zmiany w składzie. Wynik zamknęły przyłożeniem Julianna Schuster i podwyższeniem zaledwie 18-letnia Julia Druzgała, jednak zdecydowanie najskuteczniejszą zawodniczką pierwszego meczu była nasza sprinterka, którą jeszcze trzy lata temu oglądaliśmy na lekkoatletycznej bieżni - Małgorzata Kołdej cztery razy położyła piłkę na polu punktowym w meczu z Argentyną i była nieuchwytna dla rywalek.

Mecz z Papuą-Nową Gwineą to była od początku prawdziwa "rzeź niewiniątek". Kołdej już do przerwy miała cztery przyłożenia. Po przerwie trzy dołożyła Schuster, do tego doszły trzy Sylwii Witkowskiej, po jednym Natalii Pamięta, Katarzyny Paszczyk i Jaszczyszyn. Końcowy wynik 71:0. Różnica kilku klas.

Nikt nie spodziewał się, że będzie inaczej, ale po dwóch wygranych Polki zapewniły sobie wyjście z grupy. Na którym miejscu awansują do dalszych rozgrywek i jakie będzie ich rozstawienie zadecyduje ich jutrzejszy mecz z Belgią, który zacznie się o godz. 18:40. Te rywalki nasze rugbistki też mają już na rozkładzie, Potem drużyny z trzech grup zostaną rozstawione od miejsca 1 do 8. Odbędą się ćwierćfinały, półfinały i finał, którego zwycięzca zakwalifikuje się jako stały uczestnik World Series - rugbowej Formuły 1.

Skład reprezentacji Polski w rugby 7 na turniej w Chile: Karolina Jaszczyszyn (kapitan), Anna Klichowska, Małgorzata Kołdej, Sylwia Witkowska, Natalia Pamięta, Katarzyna Paszczyk, Hanna Maliszewska, Julia Druzgała, Marta Morus, Patrycja Zawadzka, Tamara Czumer-Iwin, Julianna Schuster. Rezerwowe: Sandra Kłak, Aleksandra Lachowska, Martyna Wardaszka, Ilona Zaishliuk. Sztab: Janusz Urbanowicz - I trener, Jurij Buchało (w zastępstwie Tomasza Stępnia) - II trener, Agata Szczepańczyk - manager, Piotr Kwidziński - kierownik drużyny, Robert Cajzer - fizjoterapeuta.

Maciej Słomiński, Interia