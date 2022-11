Polska kadra pod wpływem alkoholu? "Absurdalna sytuacja"

Zacznijmy od faktów: reprezentacja Polski seniorów w rugby miała zgrupowanie w Walii, gdzie rozegrała dwa sparingi z tamtejszymi drużynami klubowymi. Powrót z Cardiff odbywał się z międzylądowaniem w Amsterdamie. Wielu zawodników miało mieć przesiadkę do Gdańska, z Trójmiasta pochodzi trzon reprezentacji. Decyzją pilota linii KLM, grupa nie została wpuszczona na pokład samolotu. Dziennikarz TVP Sport, Sławomir Kwiatkowski napisał na twitterze: "Reprezentacja Polski w Rugby nie została wpuszczona do samolotu z Amsterdamu do Gdańska. Powód: zbyt wielu pod wpływem alkoholu".