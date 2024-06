Polki walczą o awans na igrzyska olimpijskie. „Mentalnie przełamałyśmy pewne bariery”

- Bardzo chciałabym, żebyśmy doszły do finału i w końcu pokonały Chinki, które były dla nas do tego momentu nieosiągalne. Wygrały z nami w tym sezonie trzy razy. To jednak rugby 7 - bardzo nieobliczalny sport. Musimy liczyć na odrobinę szczęścia, ale zagramy na pewno najlepsze rugby, jakie potrafimy. Oddamy na boisku całe serce, bo wiemy, o co toczy się walka. No i mam nadzieję, że w końcu to my wygramy - dodała jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek w polskiej kadrze.