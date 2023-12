Polki w Dubaju. Cenny test na "piątkę"

Turniej w Dubaju, to pierwszy przystanek cyklu HSBC SVNS, w którym rywalizują najlepsze żeńskie i męskie drużyny siedmioosobowe świata. Polki aspirują do tego grona i powalczą o miejsce w elicie w rozpoczynającym się w styczniu cyklu turniejów World Rugby HSBC SVNS Challenger. W tym roku pojawiły się jednak w Emiratach Arabskich, by sprawdzić swoje siły w mocno obsadzonym turnieju "invitational", na którym zazwyczaj gra zaplecze oraz drugie składy zespołów z czołówki.