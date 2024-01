Polki rozpoczynają walkę o wielkie marzenia

Turniej w Dubaju to pierwszy przystanek na drodze, jaką muszą przejść Polki, by wywalczyć prawo gry wśród najlepszych zespołów globu. Drugim będzie turniej w Montevideo w marcu. Trzeci - decydujący odbędzie się w Krakowie 18 i 19 maja. Następnie cztery najlepsze drużyny łącznej klasyfikacji pojadą na finał do Madrytu , gdzie zmierzą się w bezpośredniej walce o awans z czterema najsłabszymi zespołami cyklu HSBC SVNS w sezonie 2023/2024.

Najbliższe zawody pokażą rozkład sił oraz pozwolą Polkom powalczyć o cenne punkty przed dwoma kolejnymi turniejami. Nasze rugbistki podchodzą do tego z chłodną głową. - Wyzwanie, które przed nami nie wytwarza wielkiej presji. Wszystko dlatego, że ciężko trenowałyśmy, bo wiedziałyśmy co nas czeka i na jaki turniej jedziemy. Wiemy, że jest jednym z czterech, ale znamy też jego wagę. Planem minimum trenera i naszym jest znalezienie się w pierwszej czwórce - powiedziała Natalia Pamięta, podstawowa zawodniczka reprezentacji Polski .

Polskie rugbistki zaczynają boje w World Series

Polki przyleciały do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w poniedziałek, by przejść aklimatyzację w zupełnie innych temperaturach, niż panują obecnie w kraju. - Po przylocie do Dubaju czujemy się dość dobrze. Byłyśmy tu miesiąc temu, więc zapoznałyśmy się trochę z klimatem. Jesteśmy po dwóch treningach - pierwszy na siłowni, drugi na boisku. Myślę, że ten drugi, jak na panujące tu warunki atmosferyczne wypadł bardzo dobrze. Oczywiście pojawiały się błędy, bo nie da się wszystkiego zrobić idealnie na pierwszych zajęciach po przylocie, ale myślę, że można go pozytywnie podsumować - relacjonowała Pamięta.