Polki przebiły kolejny szklany sufit. "Nawet o tym nie marzyłyśmy"

Ciężko ubrać w słowa sukcesy, które osiągają polskie rugbistki. To zawodniczki, które na co dzień studiują, pracują w szkołach (kapitan Karolina Jaszczyszyn) czy w wojsku (szeregowa Anna Klichowska), a po godzinach trenują i grają w rugby. I to jak grają! Dwa tygodnie temu zdobyły mistrzostwo Europy, a teraz po raz pierwszy w historii zakwalifikowały się do Pucharu Świata! Wielkie brawa!

Reklama

Kwalifikacja do turniej Pucharu Świata w rugby 7, który odbędzie się w dniach 9-11 w Kapsztadzie w RPA prowadziła przez Bukareszt. Aby polecieć na południe Afryki nasze rugbistki musiały znaleźć się w czołowej czwórce rumuńskich zawodów. I tak się stało. W decydującym meczu zawodniczki trenera Janusza Urbanowicza pokonały Niemki 43:0. Wcześniej Polki ograły w kolejnych meczach: Portugalię 40:5, Szwecję 52:0 i Hiszpanię 32:15. Ten ostatni mecz był najbardziej zacięty, wygraną kontuzją przypłaciła nasza kluczowa zawodniczka Natalia Pamięta, jednak Polki są tak mocne, że i bez niej poradziły sobie wyśmienicie w decydującym momencie.

- Cztery lata temu, gdy był rozgrywany poprzedni Puchar Świata w USA, przyznaję że nie pamiętam czym się zajmowałam. Mogłyśmy go oglądać wyłącznie przed telewizorami, nie wiem nawet czy wtedy marzyłyśmy o tym, że za 4 lata mogłybyśmy w nim zagrać. To był "szklany sufit", który wydawał się nie do przebicia, wtedy nie miałyśmy nawet możliwości wzięcia udziału w kwalifikacjach, po zajęciu 7. miejsca w mistrzostwach Europy. Dziś bez wątpienia zasłużyłyśmy na bilet do RPA, swoją grą na Mistrzostwach Europy oraz na kwalifikacjach potwierdziłyśmy swój wysoki poziom sportowy! - mówi nam Anna Klichowska, MVP turnieju mistrzostw Europy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. POR: Podcast O Rugby - Odcinek 15 (GOŚĆ: Marlena Mroczyńska). WIDEO INTERIA.TV

Czy to koniec i szczyt i kolejnego przebicia szklanego sufitu nie będzie? Nic z tych rzeczy. Niebawem, 12-14 sierpnia Biało-Czerwone udają się za ocean, by w Chile walczyć o stałe miejsce w prestiżowych rozgrywkach World Series. A potem? Potem są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. A dlaczego nie? Te dziewczyny i ich sztab trenerski stać na wszystko!

Skład reprezentacji Polski w turnieju w Bukareszcie: 1. Martyna WARDASZKA, 2. Julianna SCHUSTER, 3. Sandra KŁAK, 4. Małgorzata KOŁDEJ, 5. Marta MORUS, 6. Katarzyna PASZCZYK, 7. Anna KLICHOWSKA 8. Karolina JASZCZYSZYN (kapitan) 9. Hanna MALISZEWSKA 10. Julia DRUZGAŁA 11. Natalia PAMIĘTA 12. Sylwia WITKOWSKA 13. Ilona ZAISHLIUK. Sztab: Janusz Urbanowicz - I trener, Tomasz Stępień - II trener, Agata Szczepańczyk - manager, Piotr Kwidziński - kierownik drużyny, Robert Cajzer - fizjoterapeuta.

Maciej Słomiński, Interia