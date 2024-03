Polacy znokautowani. Nie wygrali od prawie roku

Kolejny bardzo gorzki i nieudany mecz reprezentacji Polski w rugby, czyżby dywizja Rugby Europe Championship nie była nam pisana? Tym razem "Maki" uległy Holandii. 7:54. "Oranje" zafudnowali naszym prawdziwą lekcję rugby - w programie, to co najlepsze w Amsterdamie. To, jeśli dobrze liczymy, trzecia najwyższa porażka Polski w rugby w XXI wieku - wyżej przegraliśmy tylko w 2005 r. w Hiszpanii ulegając gospodarzom 12:68 oraz...w 2018 r. z Holandią przegrywając 0:49 w Lublinie.

